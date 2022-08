Lutte contre les cyberattaques – La Suisse veut participer à un projet de défense de l’UE Berne est séduit par une initiative de Bruxelles visant à accroître la sécurité numérique dans un contexte de guerre avec la Russie.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la «coopération structurée permanente» (Pesco), censée améliorer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les États de l’UE. Keystone

La Suisse se montre intéressée à participer à un projet de l’UE destiné à accroître la cybersécurité. Au vu de la guerre en Ukraine, la Suisse doit également se demander si et comment elle veut collaborer avec les autres pays européens dans le domaine de la sécurité.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la «coopération structurée permanente» (Pesco), censée améliorer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les États de l’UE.



Selon le site web du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), «un projet dans le domaine de la cyberdéfense est au premier plan». Concrètement, il s’agit du projet Pesco «Cyber Range Federation» (CRF) mené sous la direction de l’Estonie.

«Cyber Range Federation»

La Suisse a montré de l’intérêt pour le projet CRF, a indiqué par écrit le ministère estonien de la Défense à l’agence Keystone-ATS. Ce dernier précise toutefois que Berne n’a pas encore déposé de demande formelle.

L’initiative de défense européenne Pesco a été mise en oeuvre en 2017 avec pour but de rendre les forces armées des États de l’UE plus compatibles en termes d’organisation et d’équipement technique. En effet, il existe encore des lacunes dans ce domaine.

Des États tiers, comme la Suisse, peuvent également participer à des projets Pesco sous certaines conditions, par exemple s’ils amènent une «valeur ajoutée considérable au projet», comme le mentionne la décision en question des États de l’UE.

Participation suisse au CRF

Le DDPS n’a pas souhaité donner de précisions sur le calendrier ou les coûts liés au projet CRF, se référant au rapport complémentaire au rapport sur la politique de sécurité 2021 attendu cette année encore. Le rapport complémentaire doit en effet se pencher explicitement sur la question d’une coopération renforcée «en matière de politique de sécurité avec les partenaires européens» comme l’Otan et l’UE.

Le projet CRF consiste en une installation d’exercice virtuelle consacrée à la cybersécurité avec pour objectif l’amélioration de la qualité des programmes d’entraînement contre les cyberattaques. Parmi les États membres de l’UE, le Luxembourg, la Bulgarie, la Finlande, la France, l’Italie et la Lettonie participent au projet initié par l’Estonie.

La Suisse ne pourrait se joindre au projet qu’après la signature d’un accord de principe que devraient conclure les pays membres de l’UE. AFP/ISSOUF SANOGO

Selon le calendrier actuel, les États de l’UE participants devraient signer un accord de principe d’ici la fin de l’année. C’est seulement à ce moment que la Suisse pourra s’y joindre. Dans un premier temps, les pays participant au projet doivent accepter la demande à l’unanimité, puis dans un deuxième temps tous les États participant à Pesco.

61 projets Pesco

Actuellement, 25 pays de l’UE participent à Pesco. Le Danemark et Malte n’en font pas partie. Dans le cadre de cette initiative de défense européenne, les États membres de l’UE peuvent s’associer volontairement à des projets.

Si Pesco définit un certain cadre, les projets particuliers sont menés de manière interétatique. Ils se consacrent à différents thèmes et se composent de différents cercles de participants. Actuellement, il existe 61 projets Pesco, selon la page web de l’initiative de défense européenne.

«Military Mobility» est l’un d’entre eux. Ce projet a pour objectif la «simplification et la standardisation des transports militaires transfrontaliers», poursuit la page web. Le Canada, la Norvège et les USA y participent également. Il s’agit pour l’heure du seul projet auquel collaborent des États-tiers.

