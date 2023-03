Victimes de discrimination – La Suisse veut mieux protéger les personnes handicapées La Confédération prend des mesures pour simplifier davantage l’accès au marché du travail et au logement aux personnes souffrant de handicap.



Les personnes en situation de handicap doivent être mieux protégées contre les discriminations. Elles doivent accéder plus facilement au monde du travail ou à des logements adaptés. Le Conseil fédéral présente sa stratégie 2023-2026 en faveur de ces personnes.

Près de 1,8 million de personnes vivent en Suisse avec un handicap. Elles doivent pouvoir vivre de manière aussi autonome que possible et participer sur un pied d’égalité avec les autres à la vie publique, économique et sociale, estime vendredi le gouvernement.

Il souhaite promouvoir l’égalité des personnes sourdes en reconnaissant la langue des signes. De manière plus globale, il a défini quatre domaines dans lesquels l’accessibilité doit être facilitée.

Le Conseil fédéral pointe d’abord le monde professionnel, où il faut lutter contre les préjugés à l’embauche. Dans le domaine des services, les personnes handicapées doivent bénéficier d’un meilleur accès aux prestations bancaires ou de conseil. Des mesures doivent aussi être prises en matière de logement et de droits civils.

