Lutte contre l’épidémie – La Suisse veut 100’000 vaccins contre la variole du singe L’Office fédéral de la santé publique prévoit d’acquérir le vaccin de Bavarian Nordic et le médicament antiviral tecovirimat du fabricant SIGA.

Un médecin tient une dose de vaccin contre la variole du singe à Montpellier, dans le sud de la France, le 23 août 2022. AFP/Pascal GUYOT

La Confédération devrait acquérir 100’000 doses de vaccins contre la variole, dont 40’000 pour lutter contre la variole du singe. Le Conseil fédéral a aussi décidé mercredi d’acheter 500 unités d’un médicament contre la maladie.

Plus de 400 cas de variole du singe ont été enregistrés en Suisse, principalement dans les cantons de Vaud, de Genève et de Zurich. Selon les estimations du gouvernement, environ 20’000 personnes seraient intéressées au vaccin.

La vaccination est recommandée aux personnes ayant eu des contacts avec des personnes malades. Le but est d’interrompre les chaînes de transmission et de protéger également les enfants, les femmes enceintes et toute autre personne à risque.

Les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, les personnes transgenres changeant régulièrement de partenaires sexuels et les personnes exposées au virus de la variole du singe pour des raisons professionnelles peuvent également se faire vacciner à titre préventif.

Swissmedic n’a pour l’instant pas autorisé ces produits. Leur utilisation est fondamentalement possible, mais elle nécessite de bien informer les personnes qui se font administrer ces produits.

Près de 8,6 millions de francs

L’Office fédéral de la santé publique prévoit d’acquérir le vaccin de Bavarian Nordic et le médicament antiviral tecovirimat du fabricant SIGA. Les doses seront achetées de manière centralisée, car les entreprises ne fournissent actuellement que les États. Les doses seront distribuées aux cantons par la Pharmacie de l’armée.

Les coûts sont estimés à 8,6 millions de francs. Ils seront pris en charge par le Département fédéral de l’intérieur jusqu’à ce que les conditions pour un remboursement par l’assurance obligatoire soient mises en place.

En plus des doses pour lutter contre la variole du singe, l’armée achètera 60’000 doses du vaccin et 500 unités du médicament afin de reconstituer les stocks avec des vaccins de troisième génération, que la Suisse ne possède actuellement pas. Elles permettront de faire face à une épidémie de variole (variola major) puisque les vaccins sont identiques.

ATS

