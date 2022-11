Curling – La Suisse verra deux fois les demi-finales aux Championnats d’Europe Tant chez les hommes que chez les dames, les représentants helvétiques ont obtenu leur billet pour le dernier carré des Européens, à Östersund (Suède).

Alina Pätz, Carole Howald et Briar Schwaller-Hürlimann (de gauche à droite), ainsi que leur coéquipière Silvana Tirinzoni affronteront l’Italie en demi-finale des Championnats d’Europe, ce jeudi à la mi-journée. Keystone

Huit ans après le sacre des dames à Champéry et neuf ans après celui des hommes à Stavanger (Norvège), la Suisse peut encore rêver de retrouver le sommet du curling européen. Et plutôt deux fois qu’une. En effet, les deux équipes helvétiques ont assuré leur qualification pour les demi-finales des Championnats d’Europe (disputés à Östersund, en Suède), dans leur tableau respectif.

Chez les hommes, le CC Genève avait déjà composté son ticket dès mardi soir, grâce à sa victoire face à l’Espagne (6-3) dans son septième match du round robin. Mais les successeurs du Team De Cruz, où Benoît Schwarz et Sven Michel sont désormais épaulés par Yannick Schwaller et Pablo Lachat, n’ont pas ralenti la cadence pour autant. Ce mercredi, ils ont infligé à l’Écosse sa première défaite dans la compétition (7-2). Avant de conclure la phase préliminaire face à l’Allemagne jeudi matin (8h), la Suisse compte sept succès contre un revers et se classe 3e.

Du côté des dames, le CC Aarau s’est également qualifié pour le dernier carré. Toutefois, le quatuor composé de Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald et Briar Schwaller-Hürlimann le doit à la défaillance de ses poursuivants puisqu’il a conclu son round robin par deux défaites, ce mercredi, face à l’Allemagne (7-10) puis l’Italie (3-9). 3e avec un bilan de six victoires et trois revers, les Suissesses retrouveront les Italiennes en demi-finale, ce jeudi à la mi-journée (12h).

BCH

