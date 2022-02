Commission économique de l’ONU – La Suisse va renforcer la surveillance des métaux lourds Approuvés il y a dix ans, de nouveaux amendements visant à améliorer la qualité de l’air sont appliqués depuis ce mardi dans plus de vingt pays.

Les émissions de certains métaux lourds provoquent d’importants dégâts pour la santé. (Photo d’archives) KEYSTONE/GAETAN BALLY

La Suisse va encore davantage contrôler plusieurs métaux lourds. Des amendements au protocole d’Aarhus sont entrés en vigueur mardi dans plus de 20 pays, a annoncé à Genève la Commission économique de l’ONU pour l’Europe (CEE-ONU).

Les nouveaux amendements, approuvés il y a dix ans mais qui sont appliqués depuis mardi, exigent des États partis, dont la Suisse, des dispositifs pour empêcher et diminuer les émissions de cadmium, de plomb et de mercure par des réglementations. En une trentaine d’années, les émissions de mercure ont déjà été réduites de 60% et celles de plomb de 90% dans les pays de la CEE-ONU.

L’entrée en vigueur des amendements «montre les efforts renouvelés des États partis pour œuvrer à une meilleure qualité de l’air», a affirmé la secrétaire exécutive de la CEE-ONU Olga Algayerova.

Le protocole d’Aarhus à la Convention sur la pollution de l’air a constitué le premier accord international à réguler les métaux lourds dans une large région. La Convention de Minamata a porté en 2013 cet effort au niveau mondial.

ATS

