Croissance démographique – La Suisse va dépasser les 9 millions d’habitants En vingt ans, la population de notre pays a augmenté de 20%. Un record européen qui profite à l’économie mais nuit aux infrastructures. Julien Culet

La hausse démographique profite à l’économie de la Suisse. Keystone

En cette année 2023, la Suisse va franchir un cap symbolique. Notre pays atteindra en effet la barre des 9 millions d’habitants, relève la «SonntagsZeitung». Fin septembre, au moment du dernier point officiel, la population s’élevait à 8’935’707. Le journal dominical explique que la Suisse connaît une croissance démographique fulgurante depuis 2002 et l’introduction de la libre circulation des personnes. Le nombre d’habitants a augmenté de 20%, soit 1,4 million de personnes. Il s’agit d’un record européen. Dans le même temps, chez nos voisins, la hausse n’a été que de 1% en Allemagne et de 10% en France.

La qualité de vie et l’économie florissante expliquent cette évolution. Forte de ces qualités, la Suisse parvient à attirer de nouveaux habitants en nombre, qui veulent y vivre et travailler. Cela se voit ainsi dans la structure de la population, puisque 30% des personnes vivant en Suisse n’y sont pas nées. En Europe, seul le Luxembourg présente un taux plus élevé. L’immigration sera donc cette année encore un des thèmes au centre du débat politique. Le dominical rappelle ainsi que l’UDC prévoit de lancer une initiative visant à empêcher que la population résidente dépasse le seuil des 10 millions avant 2050.

Toujours plus d’embouteillages

La croissance démographique profite notamment à l’économie. Davantage de personnes signifie en effet une consommation toujours plus importante. Il est aussi relevé que, contrairement aux craintes exprimées avant la libre circulation, les immigrés n’ont pas pris les emplois des Suisses. Au contraire, le nombre de postes vacants a augmenté depuis vingt ans et notre pays connaît une pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

Revers de la médaille toutefois, il devient de plus en plus difficile de se loger dans les grandes villes, et les infrastructures de toutes sortes sont particulièrement sollicitées. Ainsi, le nombre d’heures d’embouteillage sur les autoroutes a plus que triplé depuis 2002, souligne la «SonntagsZeitung». Dans les régions frontalières, l’infrastructure de transport arrive à saturation, non seulement en raison de la croissance démographique, mais aussi en raison de l’augmentation constante du nombre de travailleurs frontaliers. Leur nombre a plus que doublé sur cette période et s’élève aujourd’hui à 370’000.

Pour finir, cette importante croissance démographique est également une des raisons de la pénurie d’énergie actuelle. Effectivement, si la consommation par habitant a diminué au cours de ces deux dernières décennies, cette baisse a été compensée par le nombre d’utilisateurs du réseau.

Julien Culet est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2018. Correspondant à Genève pour «Le Matin Dimanche», il traite en particulier de l'actualité du canton. Il a auparavant travaillé durant 5 ans au sein de la rédaction du «20 minutes». Plus d'infos @JulienClt

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.