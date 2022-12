Tennis – La Suisse va découvrir la United Cup Emmenée par Wawrinka et Bencic, l’équipe de Suisse dispute ce jeudi face au Kazakhstan le premier match de cette nouvelle compétition mixte, à laquelle participent de grands noms du tennis. Florian Paccaud

Wawrinka (en bas à droite) et Bencic (en bas à gauche) tenteront de conduire la Suisse vers les sommets. keystone-sda.ch

«Je pense que nous aurons une belle équipe, avec Belinda Bencic, Jil Teichmann, Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker», avait déclaré fin octobre Stan Wawrinka. Le Vaudois, vainqueur de la Coupe Davis avec Roger Federer en 2014, va faire son retour en équipe de Suisse à l’occasion de la toute première United Cup (29 décembre-8 janvier), qui débute ce jeudi en Australie.

Il s’agit d’une nouvelle compétition mixte, organisée conjointement par l’ATP et la WTA, marquant le coup d’envoi de la saison 2023 de tennis. Joanne Züger, Alexander Ritschard et Ylena In-Albon ont également fait le déplacement à l’autre bout du globe pour défendre les couleurs helvétiques dans ce tournoi international.



15 millions de dotation globale

Rafael Nadal (ATP 2), Casper Ruud (ATP 3), Stefanos Tsitsipas (ATP 4), Taylor Fritz (ATP 9), Hubert Hurkacz (ATP 10), Alexander Zverev (ATP 12) Iga Swiatek (WTA 1), Jessica Pegula (WTA 3), Caroline Garcia (WTA 4) et Maria Sakkari (WTA 6), Madison Keys (WTA 11) participeront notamment à cette compétition officielle, où il sera possible de gagner jusqu’à 500 points et dont la dotation globale s’élève à 15 millions de dollars.

Le format? 18 équipes, composées de quatre hommes et quatre femmes, sont réparties en six groupes. Trois villes - Brisbane, Perth et Sydney - en accueilleront deux. Les vainqueurs de chaque poule s’affronteront pour une place dans le dernier carré, le meilleur perdant décrochant le 4e billet pour les demi-finales. Chaque duel entre nations comportera deux simples masculins, deux simples féminins, ainsi qu’un double mixte.



La Suisse avec le Kazakhstan et la Pologne

Placée dans le groupe B à Brisbane, la Suisse devra en découdre avec le Kazakhstan (29-30 décembre) et la Pologne de Swiatek et Hurkacz (2-3 janvier). Jeudi dès 10h en Suisse, Bencic (WTA 12) ouvrira les feux contre Yulia Putintseva (ATP 51), Marc-Andrea Hüsler (ATP 56) défiant ensuite le jeune espoir kazakh de 21 ans Timofey Skatov (ATP 142). Le lendemain, dès 4h30, Wawrinka (ATP 148) croisera le fer avec Alexander Bublik (ATP 37), suivi de la partie opposant Teichmann (WTA 35) à Zhibek Kulambayeva (WTA 202), puis d’un double mixte encore à déterminer.

Si la Suisse sort victorieuse de son groupe, elle affrontera soit l’Italie, le Brésil ou la Norvège pour une place dans le dernier carré d’une United Cup qui s’annonce aussi ouverte que passionnante.



Afficher plus Groupe A (Perth): Grèce, Belgique, Bulgarie Groupe B (Brisbane): Pologne, Suisse, Kazakhstan Groupe C (Sydney): Etats-Unis, Allemagne, République tchèque Groupe D (Sydney): Espagne, Australie, Grande-Bretagne Groupe E (Brisbane): Italie, Brésil, Norvège Groupe F (Perth): France, Croatie, Argentine



