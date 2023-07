Sécurité du ciel helvétique – La Suisse va adhérer au système européen de défense aérienne La ministre de la Défense Viola Amherd va signer une déclaration d’intention pour un projet visant à protéger notre pays contre toute attaque aérienne.

L’initiative «European Sky Shield» vise à protéger le ciel des pays partenaires contre toute attaque aérienne. AFP

La Suisse a l’intention d’adhérer au système européen de défense aérienne Sky Shield, a annoncé le Département fédéral de la défense mardi. Le ministre allemand de la défense Boris Pistorius et son homologue autrichienne Klaudia Tanner seront à Berne vendredi.

La ministre de la Défense Viola Amherd va signer une déclaration d’intention pour une adhésion au système européen de défense aérienne Sky Shield, a indiqué le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) mardi dans un communiqué.

L’Autriche, pays neutre, va également signer ce document vendredi à Berne lors d’une rencontre trilatérale entre la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne.

L’initiative «European Sky Shield» a été lancée par l’Allemagne et regroupe actuellement 17 pays, dont les membres de l’OTAN suivants: Grande-Bretagne, Slovaquie, Lettonie, Hongrie, Bulgarie, Belgique, République tchèque, Finlande, Lituanie, Pays-Bas, Roumanie, Slovénie, Estonie et Norvège. Le Danemark et la Suède ont rejoint l’initiative en février.

ATS

