Hockey sur glace – La Suisse trébuche contre l’Allemagne en quarts de finale du Mondial La sélection de Patrick Fischer ne luttera pas pour une médaille. Elle a été battue 1-3 par la Mannschaft dans un match au cours duquel elle a mal géré ses avantages numériques. Emmanuel Favre

Sur cette action, Robert Mayer accorde le 1-3 à l’Allemagne. AFP/Gints Ivuskans

Le parcours de l’équipe de Suisse au Championnat du monde 2023 a pris fin jeudi au stade des quarts de finale. Première de son groupe après la phase qualificative du tournoi avec une récolte de 19 points en sept sorties, la sélection à croix blanche a trébuché à la Riga Arena devant l’Allemagne, 4e de sa poule (1-3).

Après avoir offert l’ouverture du score à son adversaire (erreur du gardien Robert Mayer à 7e minute), la Suisse est revenue à 1-1 à l’entame du tiers médian grâce à un lancer précis du défenseur zurichois de New Jersey Jonas Siegenthaler.

Mais, alors qu’ils avaient pris l’ascendant sur les Allemands après avoir essuyé sans dommages deux situations de box-play, les Helvètes ont mal négocié des phases d’avantages numériques, qui se sont même avérées coûteuses.

Le leader allemand expulsé

A la mi-match, le défenseur Moritz Seider - le leader de la Mannschaft - a été expulsé pour avoir violemment chargé Gaëtan Haas contre la balustrade. A cinq contre quatre pendant plus de quatre minutes, les Suisses sont restés muets devant le filet de Mathias Niederberger. Puis, de retour à cinq contre cinq, ils ont cédé sur un lancer du jeune attaquant des Buffalo Sabres John Peterka (1-2).



Dans la foulée, peu avant la deuxième sirène, Nico Hischier et ses coéquipiers ont bénéficié d’une nouvelle séquence de power-play. Mais, dans cette situation avantageuse, ils ont perdu la rondelle et, en rupture, l’attaquant des San Jose Sharks Nico Sturm a surpris Mayer et offert une marge de deux buts à ses couleurs.

Le passif s’est avéré être insurmontable pour des Suisses qui, malgré leur emprise sur le jeu, n’ont pas trouvé de solution pour percer le verrou allemand.

Sous l’ère du sélectionneur Patrick Fischer, qui s'est ouverte au début de la saison 2015/2016, la Suisse a pris part à neuf tournois (sept championnats du monde et deux Jeux olympiques) placés sous l’égide de la Fédération internationale (IIHF). Son bilan: deux exclusions du top 8, six désillusions en quarts de finale et une accession à la finale. Sa fiche dans les duels à élimination directe (dont les pré-quarts olympiques): trois sourires et huit grimaces.



Suisse - Allemagne 1-3 (0-1 1-2 0-0) Afficher plus Riga Arena. 2896 spectateurs. Arbitres: MM. Ansons (Let), Björk (Sue); Hautamäki (Fin) et Zunde (Let). Buts: 7e Kastner (Wissmann, J. Müller) 0-1, 21e Siegenthaler (Fiala, Kukan) 1-1, 38e Peterka (Kahun, Gawanke) 1-2, 39e Sturm (Stachowiak, J. Müller/4 c 5!) 1-3. Suisse: Mayer; Kukan, Siegenthaler; Glauser, Moser; Loeffel, Marti; Fora; Riat, Hischier, Fiala; Ambühl, Corvi, Niederreiter; Simion, Haas, Miranda; Bertschy, Richard, Herzog; Senteler. Sélectionneur: Fischer. Allemagne: Niederberger; M. Müller. Seifer; J. Müller, Wissmann; Szuber, Gawanke; Wagner; Peterka, Kahun, Tiffels; Soramies, Sturm, Ehl; Noebels, Kastner, Fischbuch; Tuomie, Stachowiak, Schütz; Varejcka. Sélectionneur: Kreis. Note: la Suisse sans Malgin (malade). La Suisse sans gardien de 56’27 à 59’37 et de 59’40 à 60’00. Pénalités: 4 x 2’ contre la Suisse, 2 x 2’ + 1 x 5’ (Seider) + pénalité de méconduite de match (Seider/32e) contre l’Allemagne.

Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 10 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.