Le Conseil fédéral débloque 1 milliard – La Suisse traquera les porteurs sains dans les EMS Le gouvernement consent enfin à participer au dépistage de masse pour protéger les personnes à risque et endiguer les foyers d’infection, à l’école par exemple. Arthur Grosjean

Le Conseil fédéral a changé sa stratégie. Il est désormais disposé à payer des tests gratuits à des personnes asymptomatiques. keystone-sda.ch

Appelons-le Julien Covidon. Il est le cauchemar de tout responsable sanitaire. Julien a en effet une particularité qui le distingue des autres. Il a attrapé le Covid mais n’en a pas la moindre idée. Il n’a aucun symptôme. Pas la plus petite toux ni la moindre perte de goût. En plus, Julien est contagieux. Et, sans le savoir, il infecte tous ceux qu’il croise de trop près, y compris sa grand-mère en EMS, qui lui donnerait pourtant le Bon Dieu sans confession.

Eh bien, le Conseil fédéral a décidé de s’attaquer à Julien Covidon et ses clones. Il a constaté en effet que le dépistage des personnes asymptomatiques n’avait pas beaucoup progressé. Et pour cause. Qui va se payer un test à ses frais alors qu’il n’a pas le moindre symptôme? Ce qui pose un gros problème de santé publique. On estime que la moitié des contaminations seraient dues à des Julien Covidon.