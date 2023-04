Hockey sur glace – La Suisse tient son premier succès au Mondial Les Suissesses se sont arrachées pour retourner la situation et battre le Japon lundi (4-3). Le tournoi canadien a fini par leur sourire. Florian Vaney

La Suisse peut viser la 3e place de son groupe. Keystone

Ajoie a eu besoin de 72 secondes pour changer le cours de la saison du hockey suisse de clubs. L’équipe de Suisse féminine de 177 pour goûter au doux bonheur d’une victoire dans un tournoi mondial.

L’équipe nationale était en train de poursuivre son calvaire au Mondial. Sauf qu’après s’être logiquement face aux Etats-Unis (9-1) et au pays hôte canadien (4-0), on imaginait qu’un autre sort pouvait attendre la troupe de Colin Müller lundi contre le Japon. Pas pendant le premier tiers, duquel la sélection helvétique est sortie dominée 2-0.

Il a fallu un coup du sort, et un but plutôt chanceux de Lara Christen, pour inverser la tendance. Une première fois, la Suisse réussissait un parfait coup double, en ajoutant le 2-2 21 secondes plus tard de la canne de Nicole Vallario (27e).

Ce n’était pas encore assez pour croire en la victoire. Jusqu’à ce que Alina Müller et Lara Stalder y mettent du leur pour faire passer le score de 2-3 à 4-3 entre la 48e et la 51e minute. La formation à la croix blanche tient son premier succès de l’événement. Elle affrontera dans la nuit de mardi à mercredi à 1h du matin heure suisse la République tchèque, dans un match qui offrira la 3e place du groupe aux vainqueurs.

