Large succès 4-0 en Lituanie – La Suisse tient sa finale contre l’Italie, à Rome Les hommes de Murat Yakin devront renverser une montagne le 12 novembre. Ils se sont offert le droit d’en rêver. Daniel Visentini Vilnius

Shaqiri et Embolo: les corners du premier trouvent le second. La Suisse va pouvoir rêver à l’exploit: battre l’Italie à Rome. KEYSTONE

Rome. La Ville éternelle. Le théâtre du seul bémol de l’Euro pour la Suisse, ce fiasco 3-0 face à l’Italie, avant les bonheurs que l’on sait. Rome. Si tous les chemins y mènent, il va falloir y retourner et en repartir avec une victoire, cette fois, la différence de buts parlant actuellement en faveur des Transalpins (+11 contre +9). L’immensité de la tâche dit la grandeur du rêve.

Après avoir battu la Lituanie et être revenue à hauteur de la Nazionale (14 points aussi), la Suisse va jouer la première place du groupe C le 12 novembre. Le premier sera directement qualifié pour le Mondial 2022. Le deuxième devra passer par deux matches de barrage. Ces deux places-là, le paradis ou le purgatoire, sont déjà celles de la Suisse et de l’Italie. Mais dans quel ordre?