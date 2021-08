Football – La Suisse tiendrait son nouveau sélectionneur À en croire Nau, Murat Yakin devrait succéder sous peu à Vladimir Petkovic, parti à Bordeaux. L’officialisation pourrait intervenir en début de semaine prochaine. Sport-Center

Murat Yakin sur le banc du FC Bâle, en février 2014. AFP

La course à la succession de Vladimir Petkovic touche peut-être à sa fin. Plus de dix jours après le départ de ce dernier aux Girondins de Bordeaux, l’Association suisse de football (ASF) aurait trouvé son remplaçant. C’est ce que croit savoir Nau.

Le média de Suisse alémanique affirme que le poste de sélectionneur reviendra à Murat Yakin. Une petite surprise, étant donné que son nom n’est apparu dans aucune rumeur jusqu’à présent. Toujours selon Nau, l’officialisation de sa venue devrait intervenir en début de semaine prochaine.

Passé par le Concordia Bâle, Frauenfeld, Thoune et Lucerne avant de se révéler à Bâle entre 2012 et 2014, l’ancien international aux 49 sélections a connu une suite de carrière moins réussie entre le Spartak Moscou, Schaffhouse, Grasshopper et Sion. Depuis juin 2019, le Bâlois de 46 ans est à nouveau en poste à Schaffhouse. Sous sa direction, les Jaune et Noir ont terminé 9es de Challenge League en 2019-2020, puis 4es la saison dernière.

Après avoir essuyé plusieurs refus dont ceux de Lucien Favre, Arsène Wenger, Joachim Löw, Urs Fischer et Bernard Challandes, l’ASF avait retenu les noms de Murat Yakin et René Weiler, libre depuis son départ d’Al Ahly en octobre. Selon toute vraisemblance, c’est au premier nommé que devrait revenir l’honneur de diriger la Nati.

Quintuple champion de Suisse en tant que joueur, Murat Yakin a remporté deux championnats sur le banc, en 2013 et 2014 avec Bâle. Élu à deux reprises meilleur entraîneur de Suisse (2013 et 2017), il a également mené le club rhénan à une demi-finale de Ligue Europa en 2013.

