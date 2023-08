La Suisse sous pression – Pour sauver ses centrales nucléaires, la France prend le Rhône en otage Paris convainc Berne de négocier un accord sur la régularisation des eaux du Léman. Derrière l’argument climatique se cache un enjeu nucléaire. Florent Quiquerez

Le Bugey est une des quatre centrales nucléaires françaises refroidies par les eaux du Rhône. AFP

Quel est le point commun entre Macron, Hollande, la centrale du Bugey et le Léman? La réponse, c’est le Rhône. Ce dernier est au cœur d’un enjeu géostratégique entre la France et la Suisse. Et Paris vient de remporter une bataille, puisque Berne est désormais prête à rogner un peu de sa souveraineté dans la régularisation des eaux du Léman qui alimente le fleuve.