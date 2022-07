Euro – La Suisse sort par la grande porte Battues tardivement par les Pays-Bas (1-4) au terme d’un match remarquable, les Suissesses ont échoué aux portes des quarts de finale de l’Euro 2022. Robin Carrel Sheffield

L’aventure de l’équipe de Suisse à l’Euro est terminée après la défaite contre les Pays-Bas (1-4). AFP

Quel match des Helvètes. Et que de regrets, lorsque l’arbitre de la rencontre a sifflé trois fois, après plus de 95 minutes d’efforts intenses, dans la touffeur de Bramall Lane… La formation de Nils Nielsen avait tout fait juste ou presque, afin de marquer son histoire et de se qualifier pour sa première phase à élimination directe dans un championnat d’Europe. Le sort en a décidé autrement et la Suisse méritait clairement mieux.

Les regrets viendront certainement de cette double occasion immense, obtenue par Coumba Sow à la 56e minute. Avec un tantinet plus de réussite et de maîtrise technique, la milieu du Paris FC aurait offert la qualification virtuelle à ses coéquipières et il n’y aurait rien eu à redire. Parce que les Suissesses ont passé la partie à harceler les tenantes du titre avec un courage et un engagement rares. Elles ont été bien mal récompensées, même si elles ont craqué sur la fin, en encaissant trois buts d’affilée (84e, 90e et 95e).

La Suisse a pu croire au rêve

On pensait que leur débauche d’énergie allait se payer cash, après qu’Ana-Maria Crnogorcevic a envoyé dans son propre filet une tête, sur corner, de Stefanie Van der Gragt (49e). Mais devant 22’596 spectateurs – dont plus d’un millier de Suisses – ébahis et qui ont fini par déclencher une ola, la Suisse a fait trembler le favori jusqu’au bout. Car Geraldine Reuteler a parfaitement combiné avec Ramona Bachmann pour égaliser à la 53e. Insuffisant pour atteindre leur rêve de défier la France en quarts de finale samedi prochain.

Dans l’autre match de la poule, à Leigh, la Suède n’a jamais cillé et s’est assuré la première place en étrillant le Portugal (5-0). Les Scandinaves ont atteint les quarts de finale en mettant leurs adversaires à distance en fin de mi-temps initiale – buts de Filippa Angeldal aux 21e et 45e, ainsi que de Carole Costa contre son camp à la 45e+7 – et, cette fois, les Lusitaniennes n’ont pas trouvé le moyen d’opérer un improbable retour.



Suisse - Pays-Bas 1-4 (0-0) Afficher plus Bramall Lane, Sheffield. 22’596 spectateurs. Arbitres: Demetrescu (Rou), Iugulescu (Rou)/Vad (Hon). Buts: 49e Crnogorcevic (contre son camp) 0-1. 53e Reuteler 1-1. 84e Leuchter 1-2. 90e Pelova 1-3. 95e Leuchter 1-4. Suisse: Thalmann; Maritz, Calligaris, Bühler (58e Kiwic), Aigbogun (58e Stierli); Wälti (83e Mauron), Maendly (58e Fölmli); Crnogorcevic, Sow (72e Xhemaili), Reuteler; Bachmann. Pays-Bas: Van Domselaar; Wilms, Van der Gragt, Nouwen (64e Casparij), Janssen; Groenen, Roord (64e Pelova), Spitse; Van de Donk, Beerensteyn (74e Leuchter), Martens (74e Brugts). Notes: 21e, un penalty néerlandais est annulé par la VAR. 85e, Thalmann dévie un tir de Brugts sur son poteau. Aucun avertissement.



