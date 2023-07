Basketball – La Suisse sombre pour la deuxième fois en quatre jours Dans le cadre des pré-qualifications en vue de l’Euro 2025, les Suisses ont été battus par le Danemark, samedi à Fribourg (46-60). Avec deux défaites en deux rencontres son avenir s’assombrit. Claude-Alain Zufferey

Melvin et le Danemark ont battu la Suisse 46-60, samedi à Fribourg. FIBA

L’équipe de Suisse dispute actuellement le troisième tour des pré-qualifications en vue de l’Eurobasket 2025. Après un départ catastrophique et une défaite 76-49, mercredi dernier à Prizren au Kosovo, elle devait à tout prix se reprendre à domicile lors de la deuxième journée de compétition. Samedi, les Suisses ont donc reçu le Danemark à Fribourg. Le retour en grâce n’a pas eu lieu, puisqu’ils se sont inclinés 46-60.

La première mi-temps s’est soldée par un 23-27 en faveur des Danois. Au moment de regagner les vestiaires, les hommes du sélectionneur Ilias Papatheodorou pouvaient s’estimer heureux. Ils ont tout de même été menés 2-10, puis 8-22. Cette mise en route complètement manquée était dans la lignée de ce qui avait été présenté trois jours plus tôt lors de la première journée. La Suisse a mis 15 minutes pour retrouver son basket. Depuis la marque de 13-25, les choses se sont un peu mieux passées. Un débours de quatre points à la pause n’avait donc rien de catastrophique.

Un espoir de courte durée

Au retour sur le parquet, le débat s’est complètement équilibré. Le troisième quart a même été remporté par la Suisse (13-12). Malgré de nombreuses absences dans ses rangs, la Nati aurait pu profiter de surfer sur cette vague positive. Mais ce ne fut pas le cas, puisqu’elle a une nouvelle fois sombré en fin de rencontre. Un 10-21 dans les 10 dernières minutes de jeu a mis fin à ses espoirs et peut-être même à ses ambitions dans ces pré-qualifications en vue de l’Eurobasket 2025. Pour la deuxième fois en quatre jours, les internationaux helvétiques n’ont pas réussi à inscrire plus de 50 points. Impossible de gagner une rencontre avec un aussi faible taux de réussite aux shoots (24,59%).

Après deux rencontres, la Suisse reste à zéro point. Ses deux autres adversaires du groupe H possèdent donc une victoire (mais avec seulement une rencontre de disputée). Le Danemark recevra le Kosovo mercredi prochain pour savoir qui va prendre la tête de cette pool. En ce qui concerne la Suisse, ses chances de pouvoir disputer les qualifications pour l’Eurobasket 2025 s’éloignent de plus en plus. Elle recevra le Kosovo samedi prochain, et se déplacera au Danemark le mercredi 2 août.

