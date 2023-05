Hockey sur glace – La Suisse s’offre un quatrième succès de rang Nico Hischier et ses coéquipiers sont toujours invaincus au Mondial. Ils ont acquis une nouvelle victoire, dans la douleur, jeudi contre la Slovaquie (4-2). Ruben Steiger Riga

Marek Hrivik inquiète Robert Mayer et Christian Marti. AFP

La Suisse, avec son effectif au complet, a réussi son premier véritable test du championnat du monde contre la Slovaquie (4-2) jeudi soir à Riga. Elle a néanmoins souffert pour venir à bout de la huitième nation mondiale. Ce quatrième succès de rang, au terme d’un duel disputé, est toutefois mérité.

Après une entame de partie sans réelles occasions, la Suisse a rapidement pris les devants grâce à Jonas Siegenthaler (5e). Le défenseur des New Jersey Devils a armé, sans sourciller, un puissant tir sur réception sur une passe en retrait de Denis Malgin. Cette ouverture du score a mis les hommes de Patrick Fischer sur les bons rails. Ces derniers ont ensuite affirmé leur domination en se créant les meilleures occasions.

La deuxième réussite est ainsi logiquement tombée. Sur une action de rupture à deux contre un, Andres Ambühl a parfaitement servi Nino Niederreiter qui n’a eu plus qu’à pousser le puck au fond des filets (25e). À cet instant, on pensait que l’équipe de Suisse allait prendre son envol et se diriger vers un nouveau succès.

Un match qui se durcit

Mais il n’en a rien été. Les Slovaques ont immédiatement réduit la marque par Andrej Kudrna, mettant ainsi fin à l’invincibilité des gardiens helvétiques après 205 minutes et huit secondes de jeu.

À la suite de ce but, le duel est entré dans une nouvelle dimension. Les débats se sont musclés et les Suisses ont commencé à se montrer plus imprécis dans leur transition et moins tranchant à la finition. Kevin Fiala a manqué un penalty à la 39e. Une minute plus tard, la Slovaquie a égalisé en jeu de puissance par Pavol Regenda.

La pause est arrivée au bon moment pour Nico Hischier et ses coéquipiers. Au retour des vestiaires, ils avaient retrouvé leur allant et ont finalement passé l’épaule sur un envoi de Christian Marti dévié involontairement par un adversaire (47e). Ils ont ensuite tenu, sans réellement souffir, jusqu’à ce que Gaëtan Haas classe l’affaire dans la cage vide (60e).

Le prochain rendez-vous aura lieu samedi (15h20) contre le Canada, l’autre équipe du groupe comptant quatre victoires.

Suisse - Slovaquie 4-2 (1-0 1-2 2-0) Afficher plus Arena Riga, 4840 spectateurs. Arbitres: MM. Holm (Suè), MacFarlane (USA), Nothegger (Aut), Ondracek (Tch). Buts: 6e Siegenthaler (Malgin, Hischier) 1-0, 25e Niederreiter (Ambühl) 2-0, 26e Kudrna (Kelemen, Panik) 2-1, 40e Regenda (Okuliar, Knazko / 5 c 4) 2-2, 47e Marti (Richard) 3-2, 60e Haas (Miranda, Simion / cage vide) 4-2. Suisse: Mayer; Geisser, Fora; Kukan, Siegenthaler; Glauser, Moser; Marti, Loeffel; Herzog, Richard, Bertschy; Fiala, Hischier, Malgin; Ambühl, Corvi, Niederreiter; Simion, Haas, Miranda. Entraîneur: Fischer. Slovaquie: Hlavaj; Nemec, Koch; Grman, Knazko; Ivan, Rosandic; Janosik, Gajdos; Kelemen, Hrivik, Panik; Kudrna, Sukel, Hudacek; Chromiak, Tamasi, Regenda; Okuliar, Cacho, Lunter. Entraîneur: Ramsay. Pénalités: 2 x 2’ contre Suisse; 3 x 2’ contre Slovaquie. Notes: La Suisse sans Genoni, Riat ni Senteler (surnuméraires). Fiala manque un penalty à 38’26. Temps mort pour la Slovaquie à 58’09. La Slovaquie sans gardien de 58’30 à 59’25.

