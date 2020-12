Finlande - Suisse 4-1 (1-1 1-0 2-0) Afficher plus

Edmonton, Rogers Place, 0 spectateur (huis clos).

Arbitres: MM. Garon (Can), Maille (Can); Harris (Can) et O’Quinn (Can).

Buts: 4e Biasca (Fust, Allenspach/5 c 4) 0-1, 5e Lundell (Simontaival) 1-1, 25e Parssinen (Niemela, Lambert/5 c 4) 2-1, 51e Raty (Lambert/5 c 4) 3-1, 57e Simontaival (Hirvonen, Lundell/5 c 4) 4-1.

Finlande: Taponen; Hatakka, Heinola; Kokkonen, Puutio; Viro, Niemela; Rafkin; Hirvonen, Lundell, Simontaival; Parssinen, Jarventie, Lambert; Nikkanen, Pyyhtia, Raty; Petman, Helenius, Mantykivi; Puhakka. Entraîneur: Pennanen.

Suisse: Fatton; Chanton, Baragano; Fiedler, Meier; Delémont, Guggenheim; Vouardoux, Pezzullo; Fust, Canonica, Knak; Hofer, Allenspach, Biasca; Marchand, Schläpfer, Bottini; Jobin, Dähler, Derungs. Entraîneur: Bayer.

Notes: la Finlande sans Blomqvist, Rajaniemi ni Korhonen (surnuméraires), la Suisse sans Henauer, Villa ni Salzgeber (surnuméraires).Pénalités: 6 x 2’ contre la Finlande, 5 x 2’ contre la Suisse.