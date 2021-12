Prévisions météorologiques – La Suisse sera enfouie sous la neige ce week-end

La neige est au rendez-vous pour ce début d’hiver. Après plusieurs perturbations ces derniers jours, un fort épisode de neige est attendu en début de matinée vendredi en Suisse.

Cette nuit, des chutes de neige ont déjà eu lieu en montagne, avec entre 30 et 50 cm de poudre fraîche. En plaine, les flocons feront leur apparition vendredi, à cause d’une baisse des températures dans la nuit.

Les chutes de neige seront très intenses dans la matinée, jusqu’en mi-journée. En Valais, elles auront lieu plus tard dans la journée, selon MétéoSuisse. Entre 15 et 25 cm neige sont attendus entre Sion et Sierre, plutôt dans l’après-midi.