Sixième match sans victoire en 2020 – La Suisse se tire encore une balle dans le pied La Suisse menait 1-0 à la pause, face à une Belgique B, sans être inquiétée. Si ce n’est par elle-même… Victoire belge 2-1 au final. Daniel Visentini

Malgré l’entrée en jeu de Shaqiri à la pause, la Suisse s’est égarée alors qu’elle menait 1-0. Une Belgique B a su en profiter pour s’imposer 2-1. keystone-sda.ch

Le vilain tropisme n’a rien d’accidentel. Il raconte autant l’ambition que ses limites, il est récurrent en 2020, il est le mal qui ronge la Suisse et ses performances, tout en lui ouvrant paradoxalement des perspectives mal maîtrisées. Ce match amical contre une Belgique B, au mieux, a soufflé moments de fraîcheur, au début, et vents mauvais, ensuite, comme si les deux étaient indissociables cet automne pour la sélection helvétique.

Le résultat est troublant, une fois de plus, insuffisant pour tout dire, par-delà le caractère amical de la rencontre et l’absence de plusieurs titulaires suisses. Cette défaite 2-1 à Louvain, alors que la Suisse menait 1-0 à la pause sans avoir été inquiétée, est amère, elle relègue un peu plus encore l’équipe nationale dans le deuxième chapeau du tirage au sort des qualifications pour le Mondial 2022. Et elle dissipe le semblant de confiance nécessaire avant les matches de la Ligue des nations qui suivront, à Bâle et à Lucerne samedi et mardi, contre l’Espagne et l’Ukraine.