Aviron – La Suisse se pare de bronze en deux de couple à Munich Le duo composé du Vaudois Raphael Ahumada Ireland et du Nidwaldien Jan Schäuble a apporté une deuxième médaille à l’aviron suisse, aux Européens en Allemagne. Ruben Steiger

Raphael Ahumada Ireland et Jan Schäuble ont le sourire après avoir décroché le bronze européen. E.Favre

Quelques minutes après la médaille d’Andri Struzina en scull individuel, l’aviron suisse a une nouvelle fois brillé en ramenant une deuxième médaille à la Suisse, lors des Championnats européens de Munich.

Le Vaudois de 21 ans Raphael Ahumada Ireland et son compère nidwaldien Jan Schäuble, 23 ans, ont pris la troisième place avec un chrono de 6’39’’67. En tête à la mi-course, le duo s’est petit à petit fait reprendre et par les Irlandais, vainqueurs du jour, et par les Italiens. Dans le dur sur la fin de la course, les Helvètes ont résisté pour quelques centièmes au retour de l’équipage portugais.

Malgré le scénario de la régate, Raphael Ahumada Ireland ne veut voir que le positif. «On a gagné le bronze et pas perdu l’or ou l’argent. Cette médaille est garante d’espoirs pour l’avenir», a déclaré, heureux, le rameur vaudois après son effort.

Dans la même épreuve chez les dames, la Vaudoise Frédérique Rol (29 ans) et la Zougoise Patricia Merz (29 ans) n’ont jamais eu leur mot à dire dans la course aux médailles. Elles terminent à la cinquième position.

