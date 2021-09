Voile à haute vitesse – La Suisse se lance en Formule 1 des mers Dès 2022, une équipe articulée autour de Sébastien Schneiter rejoindra le très sélectif circuit Sail GP. Grégoire Surdez

Russell Coutts et Sébastien Schneiter ont officiellement lancé le projet suisse en Sail GP, lundi 6 septembre à Genève. LORIS VON SIEBENTHAL

Le concept est finalement assez simple. Un bateau, le même pour tout le monde, des équipes nationales et un circuit itinérant qui pose son chapiteau dans les stades nautiques les plus prestigieux. C’est le Sail GP de Russell Coutts et Larry Ellison.

Lancé il y a trois ans, il est né de l’échec d’Oracle lors de la défense de Coupe de l’America aux Bermudes en 2017. Après s’être incliné contre Team New Zealand, le duo s’est posé une question: que faire de ces incroyables AC50 qui ont révolutionné la voile? Plutôt que de les laisser dans des hangars, autant les utiliser pour permettre aux meilleurs marins du monde de se confronter à armes parfaitement égales. Ben Ainslie, Peter Burling, Nathan Outteridge, Tom Slingsby, James Spithill sont les têtes d’affiche du Sail GP.