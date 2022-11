Unihockey – La Suisse se hisse dans le dernier carré de «son» Mondial Rien n’a été simple face à la Lettonie (3-1), mais internationaux helvétiques ont réussi l’essentiel en se hissant en demi-finale. L’adversaire ne sera connu que vendredi. Il s’agira probablement de la République tchèque. Pierre-Alain Schlosser

L’équipe de Suisse a passé l’obstacle letton sur la route des demies. KEYSTONE/Michael Buholzer

Dans son quart de finale du Championnat du monde, l’équipe de Suisse n’a pas montré la même assurance que lors de son dernier match face à la Slovaquie. Mais elle a su préserver l’essentiel: la qualification pour la demi-finale.

Menant 2-0 après le premier tiers, grâce à un assist et un but de Jan Zaugg, la Suisse a ensuite douté. Une erreur défensive de Camenisch a engendré la réduction du score. Un but qui a beaucoup fait parler, puisque la balle n’a pas franchi la ligne, selon les ralentis diffusés par la télévision. L’arbitre avait-il d’autres images pour se déterminer? Sans doute, puisqu’il a validé sa décision, après avoir consulté la vidéo.

Le gardien Eder en sauveur

Ayant tout à perdre dans cette partie - une non qualification pour les demi-finales de «leur» Mondial aurait été considérée comme une catastrophe -, les Suisses ont dû retrousser leurs manches. Le gardien Patrick Eder a sauvé les siens, une minute après le 2-1. Manuel Maurer a finalement profité d’un mauvais contrôle adverse pour débloquer la situation et sceller le score à la 50e (3-1).

Mais les Lettons se sont montrés dangereux jusqu’à la fin, en évoluant notamment deux minutes à 6 contre 4. Samedi et dimanche, la Suisse jouera pour une médaille dans le chaudron de la Swiss Life Aréna de Zurich qui sera pleine à craquer (12 000 spectateurs).

Son adversaire des demi-finales (probablement la République tchèque) sera connu vendredi soir.



Pierre-Alain Schlosser est journaliste depuis 1998. Après avoir travaillé en freelance pendant 4 ans, il rejoint la rubrique sportive de 24 heures qu'il dirige pendant 10 ans. Depuis 2017, il écrit pour l'agence Sport-Center, où il s'occupe en priorité de sport régional. Plus d'infos @PASchlosser1

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.