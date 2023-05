Mondial de hockey – La Suisse se frottera à l’Allemagne en quarts de finale Avant de disputer son dernier match de poule, l’équipe de Patrick Fischer connaît son adversaire au premier stade de la phase éliminatoire de tournoi. Emmanuel Favre

Les Allemands n’ont fait qu’une bouchée de la France. AFP

Assurée de boucler la phase qualificative du Mondial 2023 à la première place du groupe B avant de livrer son septième et dernier match (contre la Lettonie, mardi à 19h20 à Riga), l’équipe de Suisse connaît l’identité de son adversaire en quarts de finale.

Jeudi, à une heure qui reste à définir, la sélection de Patrick Fischer se frottera à l’Allemagne, qui a conquis le quatrième rang du groupe A suite à son succès contre la France 5-0 (2-0 1-0 2-0), mardi à Tampere.



Trois joueurs de NHL

Entraînée par le Germano-Canadien Harold Kreis (64 ans), ex-entraîneur en chef de Lugano, des ZSC Lions et de Zoug, l’Allemagne a rendu une fiche de quatre victoires et trois revers dans la première phase du tournoi. Trois défaites essuyées sur la plus mince des marges (1-0 contre la Suède, 4-3 contre la Finlande et 3-2 contre les Etats-Unis).

Si elle est privée de ses deux plus beaux joyaux de NHL (les attaquants Leon Draisaitl des Edmonton Oilers et Tim Stützle des Ottawa Senators), la Mannschaft est animée par trois éléments de la ligue professionnelle nord-américaine: le défenseur vedette des Detroit Red Wings Moritz Seider, l’attaquant des Buffalo Sabres John Peterka et l’attaquant des San Jose Sharks Nico Sturm. Elle compose également avec Dominik Kahun, qui patine avec Berne depuis 2021.

Les deux nations s’étaient affrontées lors des deux précédentes éditions d’un championnat du monde. En 2022, à Helsinki, la Suisse s’était imposée 4-3. En 2021, à Riga, l’Allemagne avait souri (3-2).



Afficher plus L’équipe de Suisse affrontera ce mardi soir (19h20) une équipe lettonne obligée de faire au moins un point pour se qualifier pour les quarts de finale. Mardi en fin de matinée, la Slovaquie, pour son dernier match de la phase de poules, s’est imposée 4-1 contre la Norvège, grâce notamment à un but de l’ancien joueur du LHC Richard Panik. Un succès qui lui permet de revenir à hauteur de la Lettonie à la 4e place du classement (11 points). Mais comme cette dernière a perdu la confrontation directe face aux Slovaques (2-1), elle sera dos au mur contre la troupe de Patrick Fischer. (PAC)

