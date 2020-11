Campagne à l’ONU – La Suisse se donne à fond dans une course sans rival Berne met le paquet pour promouvoir sa candidature au Conseil de sécurité de l’ONU alors qu’elle n’a jusqu’à présent aucun concurrent. À quoi ça sert? Lise Bailat

La Suisse est candidate au Conseil de sécurité de l’ONU (ici le siège principal de l’organisation à New York). L’élection aura lieu en juin 2022. Keystone

Le 29 octobre dernier à New York. C’est l’effervescence au siège de la mission suisse à l’ONU en plein cœur de Manhattan. On s’apprête à déguster une raclette virtuelle avec les représentants des 191 pays membres de l’Organisation des Nations Unies. Chacun d’entre eux a reçu à domicile un minifour à raclette et une portion de fromage. Devant l’écran, un instructeur est prêt à les guider.

Quelques instants plus tôt, en ligne depuis Berne, sur fond de Cervin enneigé, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga a adressé un vibrant message à ces diplomates du monde entier: «Merci de soutenir la Suisse en juin 2022.»