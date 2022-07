Euro féminin – La Suisse sauve un point face au Portugal Les Suissesses n’ont pas réussi à profiter de leur rapide avance de deux buts, lors de leur premier match de l’Euro 2022, face aux Portugaises (2-2). Robin Carrel Leigh

Coumba Sow a marqué le premier but de la Suisse. AFP

Si la formation de Nils Nielsen avait légitimement atterri en Angleterre avec des doutes dans les bagages, nés des 11 buts encaissés lors de ses deux matches de préparation contre l’Allemagne et l’Angleterre, elle a eu le bon goût de les dissiper en moins de 5 minutes. Le problème, c’est que ceux-ci sont réapparus juste après et le reste de la rencontre face à d’entreprenantes Portugaises a ressemblé à un long calvaire ou presque.

Deux buts coup sur coup

Après 180 secondes, Géraldine Reuteler – qui touchera aussi le montant à la 80e – est allée embêter une défenseuse adverse et a envoyé le ballon dans les pieds de Coumba Sow. La milieu du Paris FC a ouvert le score d’une frappe limpide dans le petit filet, de 20 mètres. Le but No 2 est tombé quelque 180 secondes plus tard. Sur un coup franc gratté par Rahel Kiwic à 40 mètres de la cage lusitanienne, c’est cette même défenseuse centrale qui a été à la retombée d’un centre au 2e poteau parfait de Ramona Bachmann.

Le Portugal égalise

Mais ce n’est pas parce que le début a été flamboyant que le reste de la rencontre a été maîtrisé. Les filles de Francisco Neto ont eu la balle pendant près de 85 minutes et elles auraient sans doute mérité mieux que ce partage de l’enjeu qui n’arrange personne. Elles ont d’abord réduit le score par Diana Gomes, sur corner et en deux temps, juste avant l’heure de jeu. Six minutes plus tard, c’est Jessica Silva qui a très joliment coupé de la tête un centre venu de la droite, hors de portée d’une Gaëlle Thalmann heureusement très à son affaire ensuite.

Au final, ce nul ne va pas, loin s’en faut, rassurer les Suissesses – sauvées par le poteau à la 88e… –, qui ont fêté un peu tristement la 100e sélection de leur capitaine Lia Wälti et récompensé comme elles l’ont pu le bon demi-millier de supporters au passeport à croix blanche à avoir fait ce déplacement un peu compliqué dans le nord-ouest anglais. Il faudra toutefois augmenter encore de deux ou trois crans le niveau pour ne serait-ce que régater contre la Suède et les Pays-Bas la semaine prochaine



Afficher plus Leigh Sport Village, Leigh. 5902 spectateurs. Arbitres: Adamkova (Tch), Sukenikova (Slq)/Ratajova (Tch). Buts: 2e Sow 0-1. 5e Kiwic 0-2. 59e Gomes 1-2. 65e J. Silva 2-2. Portugal: Pereira; Amado, Gomes, Costa, Marchao; T. Pinto (83e F. Pinto), Do. Silva, Norton; Borges (77e Nazareth), J. Silva (83e Encarnaçao), Di. Silva. Entraîneur: Francisco Neto Suisse: Thalmann; Maritz, Calligaris, Kiwic, Aigbogun; Crnogorcevic, Wälti (92e Mauron), Maendly (74e Marti), Reuteler (91e Humm); Sow; Bachmann.

Entraîneur: Nils Nielsen. Notes: 80e, Reuteler frappe sur la transversale. 88e, Encarnaçao tire sur le poteau. Avertissements: 18e, Aigbogun (anti-jeu). 82e, Reuteler (jeu dur).



