Météo Suisse – La Suisse s’apprête à passer un réveillon printanier La fin d’année 2023 s’annonce particulièrement douce. Selon MétéoSuisse, les températures pourraient atteindre 15 à 18° pour le dernier week-end de l’année. Manon Becker

Pour le réveillon, les températures devraient frôler les 12 degrés à 1500 mètres. KEYSTONE/AP PHOTO/MICHAEL PROBST

Selon MétéoSuisse, la Suisse se prépare à passer un hiver plutôt doux sans toutefois battre de records: «On s’approche de températures extrêmes pour un mois de décembre, mais on ne devrait pas battre des records absolus».

Un pic de chaleur est donc attendu entre samedi et dimanche. Pour le réveillon, les températures devraient frôler les 12 degrés à 1500 mètres. Ainsi, les prévisions de températures maximales pour le samedi 31 sont de 17 °C à Genève, de 18 °C en Aboie, à Bâle et à Coire et de 20 °C à Vaduz.

Une douceur «hors normes» qui s’explique, selon MétéoSuisse, «par un courant du sud-ouest qui entraîne de l’air tropical doux, couplé en certaines localités de plaine situées sous le vent des reliefs comme l’Ajoie, Delémont, Bâle ou Coire d’un effet de foehn qui augmente encore plus les températures».

La situation n’est toutefois pas inhabituelle. «Les stations suisses avaient déjà battu des records de température en mi-décembre 1989», estime MétéoSuisse. Ainsi Genève affichait 19,9 °C en décembre 1909, l’Assoie 22,2 °C en décembre 1989 et Bâle, 20,4 °C en décembre 1915.

Un mois de janvier plus frais

Le pic en lui-même devrait seulement durer le temps d’un week-end. La Suisse retrouvera ensuite des températures plus légères pour la première semaine de janvier, mais qui resteront toutefois en dessus des normes de saison.

Le thermostat devrait afficher 3 à 5 degrés durant la première semaine de janvier à 1500 m. À Genève, une dizaine de degrés sera attendue en plaine.

Chutes de neige

Les prochaines chutes de neige ne sont toutefois pas pour tout de suite. La première semaine de janvier s’annonce même plutôt sèche avec une faible probabilité de pluie. Il ne devrait donc pas neiger en dessous de 1500 mètres pour le début de la nouvelle année.

