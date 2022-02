Réunion extraordinaire – La Suisse s’apprête à durcir les sanctions contre la Russie Le Conseil fédéral se réunira à 11 h 30 au sujet de la guerre en Ukraine. À l’exception de l’UDC, tous les partis exigent de nouvelles mesures. Florent Quiquerez

Hier soir, le président de la Confédération Ignazio Cassis a évoqué «la plus violente rupture du droit international publique sur sol européen depuis la Deuxième Guerre mondiale». keystone-sda.ch

La pression sur le Conseil fédéral est maximum. Ces derniers jours, de plus en plus de voix se sont élevées en Suisse pour exiger une position plus ferme vis-à-vis de la Russie, qui mène actuellement la guerre en Ukraine. Il y a d’abord la pression politique de tous les partis, sauf l’UDC, mais aussi celle de la rue avec des milliers de manifestants un peu partout dans le pays. Ce lundi, le gouvernement devrait annoncer de nouvelles mesures. Il se réunit en urgence à 11 h 30.