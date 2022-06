Films d’animation – La Suisse s’anime sur les écrans depuis un siècle Hôte d’honneur du festival d’Annecy, le cinéma d’animation helvétique regorge de pépites, en particulier des courts métrages en leur temps novateurs. Fabrice Gottraux

«Aubade», de Mauro Carraro, 2014. La rade au lever du jour s’ouvre à l’imaginaire. DR

Projeté pour la première fois en 1922, le film d’animation suisse le plus ancien qu’on connaisse constitue un drôle d’objet, inhabituel pour son époque. Réalisé l’année précédente en France par Robert Lortac et Julia Cavé, pionniers du genre, ceci d’après un récit dessiné en 1827 par le Genevois Rodolphe Töpffer, financé un siècle plus tard par deux citadins de la Cité de Calvin, «Histoire de Monsieur Vieux-Bois» dure 45 minutes.