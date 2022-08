Fête fédérale de lutte – La Suisse s’amuse dans la folie de Pratteln L’effervescence a gagné la ville de Bâle-Campagne, où quelque 400’000 visiteurs sont attendus tout au long du week-end. Immersion dans un bastringue géant à la sauce helvétique. Pierre-Alain Schlosser Pratteln

Plus de 50’000 spectateurs ont applaudi les passes des lutteurs dans l’arène de la Fête fédérale de lutte à Pratteln. SWISS-IMAGE.CH/ANDY METTLER



Il est 6 h 30 et les transports publics sont bondés. On se croirait presque dans les métros japonais. Ceux qui nécessitent des pousseurs pour faire entrer tous les usagers. Sauf que, dans ce cas, les usagers convergent vers l’arène principale de la Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres. Un événement qui a lieu tous les trois ans et attire cette année pas moins de 400’000 visiteurs dans les champs de Pratteln, ville de 15’000 âmes, située à une douzaine de kilomètres de Bâle.