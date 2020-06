Déconfinement – La Suisse rouvre ses attractions Les lieux de loisirs ont pu rouvrir leurs portes ce week-end à travers le pays suite à l’allégement des mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. Plusieurs directeurs se sont réjouis de la bonne affluence dans leur établissement.

Le zoo de Zurich a retrouvé ses visiteurs ce week-end après plusieurs mois de fermeture. KEYSTONE

Tous les lieux de loisirs en Suisse ont pu rouvrir samedi. La météo maussade et les températures plutôt fraîches ont toutefois empêché un assaut des montagnes, remontées mécaniques et autres parcs animaliers. Les nuits ont aussi été plus animées que ces derniers mois.

Les zoos de Bâle et Zurich ont retrouvé leurs visiteurs: des colonnes se sont en partie formées en matinée, mais les gens ont fait preuve de patience et de discipline, selon Markus Rege, responsable marketing du parc animalier zurichois. Selon lui, les animaux se sont rapidement habitués au retour des humains. Les grands singes surtout se sont réjoui qu’une certaine activité reprenne.

Bains thermaux

Aux Bains de Saillon (VS), «ce n’était pas le rush, mais cette reprise était tout de même positive», se réjouit le directeur Dan Meylan, interrogé par Keystone-ATS.

En raison des mesures sanitaires, l’établissement a le droit d’accueillir 700 personnes au maximum simultanément, ce qui n’est pas trop handicapant, puisque la fréquentation simultanée dépasse rarement ce chiffre. En période normale, les Bains de Saillon accueillent environ 1500 personnes par jour.

Au niveau des mesures sanitaires, un circuit a notamment été prévu dans les vestiaires pour permettre une entrée et une sortie séparée des visiteurs.

Dans l’Oberland bernois, les remontées mécaniques de la Jungfrau ont repris du service après trois mois à l’arrêt. L’affluence a été bonne, malgré le mauvais temps, et tout s’est déroulé dans le calme, selon une porte-parole contactée dimanche. En temps normal, la plus haute gare d’Europe accueille à 3400 mètres d’altitude des milliers de visiteurs chaque jour.

Attroupements

À Bâle, Berne et Zurich, les restaurants, bars et boîtes de nuit ont respecté les consignes et fermé leurs portes à minuit. Cette fermeture a toutefois engendré des attroupements parfois importants, comme sur la Langstrasse à Zurich, célèbre lieu de sortie. Du coup, la police a enregistré davantage de plaintes pour du tapage nocturne.

Selon le porte-parole de la Commission suisse bar et club (CSBC) Alexander Bücheli, seul un dixième des 200 à 250 événements que compte Zurich un week-end habituel ont eu lieu.

À Bâle, le porte-parole du Département de justice et police souligne que le problème des rassemblements après la fermeture des clubs se produit tous les week-ends. Cette fois, cela s’est simplement fait plus tôt et tous les établissements ont clos en même temps.

( ATS/NXP )