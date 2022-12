La peinture et les bêtes – La Suisse romande, vivier d’artistes animaliers Peintres et sculpteurs helvètes ont souvent entretenu des liens fort avec la faune et la nature. Tour d’horizon de quelques figures marquantes de ce genre pictural. Irène Languin

Robert Hainard, «Couple de sarcelles d'été dans les roseaux», 1966, bois gravé. GALERIE AUBERT JANSEM

Rosa Bonheur a dédié toute sa vie à son art et aux animaux. Indépendante et progressiste, féministe avant l’heure, la peintre et sculptrice française a marqué de son talent le Second Empire avant de sombrer dans l’oubli. À l’occasion du bicentenaire de sa naissance, son œuvre est remise en lumière avec une exposition au musée d’Orsay, à voir jusqu’au 15 janvier 2023 à Paris. L’occasion de se pencher sur quelques grands noms de ce genre pictural en Suisse romande.