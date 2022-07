Le Tour vient chez nous – La Suisse romande piaffe et s’affaire en attendant le Tour Le week-end prochain, les 8e et 9e étapes de la Grande Boucle passeront par la Romandie. Au col de la Croix, où on goudronne encore, à Lausanne, à Aigle ou à Morgins, tout le monde ou presque se réjouit. Simon Meier

Grégory Devaud, syndic d’Aigle, pose devant un vélo repeint avec son fils, en vue du grand départ de la 9 e étape du Tour de France dans sa ville.

.© Louis Dasselborne

Entre les nuages, on devine des sommets recouverts d’une neige de la nuit. Le Tour de France paraissait bien loin, vendredi matin sur le bitume éventré du col de la Croix, côté descente sur Villars. Une grosse semaine avant que la Grande Boucle ne fonde dessus, avec son peloton échevelé et sa caravane endiablée, des hommes et des machines s’affairent encore à bichonner la chaussée à grand renfort de goudron acheminé en camion thermos à 160 degrés. Onze mille mètres carrés à rapiécer, à boucher et à recouvrir. Fin du chantier: jeudi prochain. «On a fait les travaux un peu dans l’urgence, mais en doublant les équipes sur la fin, on est bien, sourit Sébastien Tirel, conducteur de travaux pour l’entreprise Camandona. On a un métier dur mais on le fait dans un cadre idyllique et, en l’occurrence, ça nous donne le sentiment d’un peu participer à la fête.»