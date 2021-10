Sécurité aux matches – La Suisse romande n’échappe pas au retour de la violence La réapparition en masse des spectateurs dans les stades et les patinoires suisses coïncide avec la recrudescence de la brutalité en marge des événements sportifs. Chris Geiger

Les fans de GC s’étaient déjà fait remarquer en fin de saison dernière à Neuchâtel (archives). KEYSTONE

Week-end noir pour l’image du sport en Suisse romande. La violence a, en effet, fait son grand retour en marge de plusieurs rencontres de hockey sur glace et de football. Et plutôt trois fois qu’une puisque, vendredi à Fribourg, samedi à Porrentruy et dimanche à Lausanne, des actes d’animosité ont été recensés (voir ci-dessous).

Ces événements sont évidemment directement liés à la fin des restrictions sanitaires (pass excepté) dans les enceintes du pays, la jauge des spectateurs autorisés atteignant à nouveau les 100% depuis le début de la saison en National League et Super League. Pour autant, les heurts ne se font pas plus nombreux que dans le monde d’avant.