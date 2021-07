Démographie – «La Suisse romande est le jardin d’enfants de la Suisse» Le dynamisme de l’arc lémanique attire les jeunes qui sont potentiellement des créateurs de familles. Renaud Bournoud

Vaud est dans le top 3 des cantons les plus jeunes du pays (ici Étoy). Keystone

Vaud, Genève et Fribourg sont de loin les trois cantons les plus jeunes du pays. Sur la carte de la Suisse, le mauve (surreprésentation des enfants de 0 à 15 ans) recouvre en grande partie la Suisse romande. «C’est surtout l’arc lémanique qui est très jeune, commente Abram Pointet, directeur de Microgis, spécialisé dans l’analyse de données géographiques. À Fribourg, on voit clairement la césure linguistique avec la Singine, où il y a moins d’enfants. La Suisse romande est le jardin d’enfants de la Suisse.»

Seule la zone autour du sud de l’Argovie peut régater avec la Suisse occidentale en termes de jeunesse. Mais pour d’autres raisons. Le sud de l’Argovie est catholique et très typé «périurbain», ces zones entre ville et campagne qui aimantent les familles. «Tandis que l’arc lémanique est la région la plus dynamique du pays d’un point de vue économique et démographique», souligne Abram Pointet. Du coup, cette portion de territoire attire beaucoup de jeunes travailleurs qui sont potentiellement des créateurs de familles. «Il y a proportionnellement plus d’étrangers en Suisse romande qu’en Suisse alémanique», note le spécialiste. Et ceux-ci ont tendance à plus procréer.

La construction dicte la démographie

En zoomant sur le canton de Vaud, on observe que le Gros-de-Vaud est étonnamment jeune. Mais il faut faire attention avec les petites communes comptant peu d’habitants. Un épiphénomène peut fortement influencer le résultat. Par exemple, Goumoëns est l’une des communes les plus jeunes du canton. En 2019, on y recense 288 enfants pour un total de 1140 résidents, soit 25,3% de la population. «Cela s’explique par le fait que 90 logements y ont été construits ces dernières années. Cela a attiré des familles. Mais dans dix ans, il n’y aura plus d’enfants», explique le spécialiste. Ils seront peut-être toujours là, mais ils auront vieilli. Les logements construits à Goumoëns sont plutôt de la propriété privée. «On sait que la moyenne des rotations dans les logements propriétaires est de 40 à 45 ans alors que celle des locations est de 20 à 25 ans. Dans quelques années, le Gros-de-Vaud sera violet», prédit Abram Pointet.

Le Lausanne-Échallens-Bercher (LEB), dont l’offre s’améliore au fil des années, irrigue cette région. Mais pour le géographe, l’effet démographique n’est pas dû à la mobilité, ou très peu. «C’est l’aménagement du territoire qui joue le rôle principal, continue-t-il. Il y a eu beaucoup de constructions avec la peur de la LAT (ndlr: loi sur l’aménagement du territoire).» Le plan directeur cantonal vise pourtant à favoriser le développement le long des axes de communication. Mais la carte illustre que c’est la construction de logements qui attire les familles, même hors des axes principaux de transports en commun. «On peut constater que les objectifs du plan directeur cantonal ne sont pas toujours très bien atteints avec l’exemple de Goumoëns qui n’est pas le long du LEB», observe Abram Pointet.

La Côte a le même profil démographique que le Gros-de-Vaud. Par contre, Terre-Sainte est une région particulière, selon le spécialiste. C’est la banlieue «périurbaine» de Genève, constituée principalement de villas familiales. L’Est lausannois et la Riviera sont, eux, des «hubs de seniors» et du coup n’affichent pas la même dynamique démographique que La Côte par exemple.

Lausanne rajeunit

«Il y a 40 ans, Lausanne vieillissait», rappelle Abram Pointet. Sur la carte, Lausanne a une surreprésentation d’adultes (16-63 ans en vert). Mais c’est une population de jeunes adultes qui viennent y faire leurs études. «Les familles, elles, ont tendance à quitter la ville, relève le géographe. 15% des enfants âgés entre 0 et 5 ans quittent Lausanne pour s’établir dans le périurbain.» Vevey est également jeune, contrairement à Morges qui vieillit. Ce qui va probablement changer avec le dynamisme de l’immobilier dans cette dernière.





