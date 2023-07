Approvisionnement énergétique – La Suisse risque de rater le coche de l’hydrogène en Europe L’hydrogène est l’énergie du futur. L’Union européenne prévoit un réseau de 53’000 km de gazoducs d’ici à 2040. Les conduites pourraient passer près de la Suisse. Stefan Häne

L’utilisation de l’hydrogène permet de stocker de l’énergie renouvelable. ÉTIENNE BALMER/AFP

Ennio Sinigaglia a un plan: «Je veux renforcer la position de la Suisse.» Le Milanais est à la tête de Transitgas AG, qui gère le gazoduc de transit à travers la Suisse. Le système de gazoducs s’étend sur environ 300 kilomètres depuis Wallbach, en Argovie, et la localité alsacienne d’Oltingue, au sud-ouest de Bâle, jusqu’en Valais et relie l’Allemagne, la France et l’Italie – un maillon important du réseau d’approvisionnement en gaz naturel européen. Ennio Sinigaglia veut s’assurer que le gazoduc conserve son importance stratégique à l’avenir.