Tennis – La Suisse revient à hauteur de la Pologne en United Cup Après la défaite de Belinda Bencic contre la No 1 mondiale Iga Swiatek, Marc-Andrea Hüsler a balayé Daniel Michalski lors du deuxième match de la confrontation entre la Pologne et la Suisse.

Vainqueur sans trembler de Daniel Michalski, Marc-Andrea Hüsler a permis à la Suisse de revenir à égalité avec la Pologne. AFP

Après son entrée en lice maîtrisée face au Kazakhstan (5-0), la Suisse avait rendez-vous avec un adversaire d’un tout autre calibre en United Cup, la nouvelle compétition mixte organisée par l’ATP et la WTA. L’équipe menée par Stan Wawrinka doit se défaire de la Pologne afin de terminer à la première place de sa poule, qualificative pour la phase finale.

La confrontation a démarré ce lundi matin par un simple entre Iga Swiatek, la No 1 mondiale, et Belinda Bencic (WTA 12). La Saint-Galloise s’est démenée, mais a été logiquement battue en 2h03 (3-6, 6-7 [3/7]), payant ses carences au service (58% de réussite derrière sa première balle et seulement 52% derrière sa deuxième).

Si elle a couru après le score quasiment de bout en bout, la championne olympique en titre a fait preuve d’abnégation, s’accrochant jusqu’au dernier point. Menée 4-1 dans le premier set, elle a débreaké sa rivale pour revenir à 4-3, avant de lâcher une deuxième fois son service. Rebelote lors de la deuxième manche, où elle a concédé sa mise en jeu à 1-1. Elle s'est montrée plus solide dans ce domaine par la suite. Et comme elle est parvenue à débreaker Swiatek au passage, elle recollait à 5-5, avant de passer devant pour la première fois du match. L’affaire s’est finalement réglée au tie-break, où la Polonaise s’en est le mieux sortie.

La Suisse n’a pas tardé à remettre les compteurs à zéro. Dans la foulée, Marc-Andrea Hüsler (ATP 56) a fait le travail contre Daniel Michalski (ATP 260). Le Zurichois n’a eu besoin que de 1h15 pour écarter son opposant, hiérarchiquement bien inférieur (6-3, 6-2). Impeccable sur son engagement (87% de points gagnés derrière sa première balle), il n’a pas eu à sauver la moindre balle de break. Une prestation solide, qui permet au clan helvétique d’aborder la suite de la confrontation dans de bonnes dispositions.

Celle-ci se poursuivra ce mardi avec deux autres simples entre Stan Wawrinka (ATP 148) et Hubert Hurkacz (ATP 10) puis Jil Teichmann (WTA 35) et Magda Linette (WTA 48), ainsi qu’un double entre les paires Bencic/Wawrinka et Hurkacz/Swiatek.

BCH

