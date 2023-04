Hockey sur glace – La Suisse retrouve le chemin de la victoire au bout de l’ennui Loin d’être brillante, la sélection de Patrick Fischer a disposé de la France (2-1) vendredi soir à Viège en match de préparation en vue du Championnat du monde. Elle met fin à une série de huit revers. Chris Geiger

L’équipe de Suisse sait encore gagner. Incapable de remporter la moindre partie depuis le 13 novembre dernier et un difficile succès obtenu contre la Tchéquie dans le cadre de la Karjala Cup, la sélection à croix blanche a enfin quitté la glace avec le sourire. Mais elle a battu (2-1) sans convaincre personne une bien faible équipe de France vendredi soir à Viège en match de préparation en vue du prochain Mondial, qui se disputera conjointement à Tampere (Finlande) et Riga (Lettonie), entre le 12 et le 28 mai.

Dans une rencontre sans émotion, disputée sur un tout petit rythme, l’équipe entraînée par Patrick Fischer a forcé la décision grâce à ses individualités. Le Luganais Calvin Thürkauf, complètement isolé dans le slot, a profité d’un excellent travail préparatoire des Fribourgeois Sandro Schmid puis Christoph Bertschy pour ouvrir le score (9e, 1-0), effaçant ainsi une entame de match poussive.

La reprise du tiers médian a été tout aussi compliquée pour Andres Ambühl et ses partenaires. Car la pénalité écopée par le capitaine helvétique a entraîné l’égalisation de Jordann Bougro (22e, 1-1). Chanceux, l’attaquant tricolore de Kloten a pu dévier du patin un puck lancé de la ligne bleue par Vincent Llorca et tromper le portier de Zurich Ludovic Waeber.

Visiblement piqués dans leur orgueil, les Suisses n’ont attendu que 109 secondes pour reprendre les commandes de la partie. Tyler Moy a coupé un tir de son coéquipier à Rapperswil David Aebischer pour marquer dans le filet laissé grand ouvert par Junca Julian (24e, 2-1). Un but qui allait s’avérer être celui de la victoire. Car le reste du match allait être d’un ennui mortel.

Les deux formations se retrouveront dès samedi à la Vaudoise aréna (17h). Il s’agira du quatrième match de préparation pour les hommes de Patrick Fischer, qui devront montrer bien plus d’envie, de combativité et de tranchant des deux côtés de la patinoire s’ils entendent emballer un minimum le public lausannois. Une chose est sûre: l’intégration des Zougois et Zurichois, demi-finalistes malheureux des play-off de National League, au terme du week-end va faire le plus grand bien tant le fond de jeu proposé par les Helvètes vendredi soir à la Lonza Arena a été pauvre et stéréotypé.

Suisse - France 2-1 (1-0 1-1 0-0) Afficher plus Lonza Arena, 2123 spectateurs. Arbitres: MM. Hürlimann, Borga; Urfer, Wolf. Buts: 9e Thürkauf (Bertschy, Schmid) 1-0, 22e Bougro (Llorca, Simonsen / 5c4) 1-1, 24e Moy (Aebischer, Egli) 2-1. Suisse: Waeber; Fora, Frick; Vouardoux, Bichsel; Glauser, Marti; Egli, Aebischer; Moy, Corvi, Ambühl; Riat, Jäger, Kneubühler; Meyer, Heim, Bader; Bertschy, Schmid, Thürkauf. Entraîneur: Patrick Fischer. France: Junca; Gallet, Llorca; Boscq, Guebey; Dusseau, Thiry; Gueurif, Onno; Bozon, Ritz, Simonsen; Rech, Valier, Leclerc; Farnier, Colotti, Bougro; Matima, Ville, Bruche. Entraîneur: Philippe Bozon. Pénalités: 2 x 2’ contre la Suisse; 1 x 2’ contre la France. Notes: la France sans gardien de 59’08 à 60’00.

