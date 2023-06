Athlétisme – La Suisse reste en Division 1 Au terme des trois jours de compétitions aux Européens par équipes, la Suisse s’est classée 12e sur 16. Yves Desplands

La 5e place de Lore Hoffmann sur 1500 mètres a fait du bien à la Suisse. Getty Images via AFP/archive

L’équipe de Suisse a conservé sa place dans la Division 1 au terme des championnats d’Europe par équipes à Chorzow, en Pologne, dimanche.

La 5e place de la Bâloise Salomé Lang dans la finale A de la hauteur avec un saut à 1,84m, le 5e rang obtenu par la Valaisanne Lore Hoffmann sur 1500m et la 3e place de l’équipe suisse composée de Lionel Spitz, Giulia Senn, Ricky Petrucciani et Julia Niederberger en finale B du 4x400m mixte, record de Suisse à la clé en 3’14’’22 (ancien 3’19’’68 en 2020), ont permis aux Helvètes de prendre les points nécessaires pour ne pas trop chuter au classement après une journée compliquée.

Onzième samedi soir, la Suisse a finalement terminé 12e (263 points), deux places devant les trois relégués que sont la Belgique, la Turquie et la Norvège.

Les satisfactions de ces trois jours de compétition sont venues de Jason Joseph (110m haies) et Ramon Wipfli (800m), tous deux médaillés d’or, et de Simon Ehammer (longueur) et Angelica Moser (perche), qui ont remporté le bronze.

La victoire est revenue à l’Italie (426,50) devant la Pologne (402,50) et l’Allemagne (387,50).



Yves Desplands

