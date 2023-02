Swiss Life Arena, 6623 spectateurs.

Arbitres: MM. Jerabek, Ondracek, Cattaneo, Schlegel.

Buts: 6e Tikka (Kuokkanen; Ikonen) 0-1, 7e Hischier (Riedi / 5 c 4) 1-1, 21e Thürkauf (Herzog) 2-1, 24e Meyer (Frick) 3-1, 25e Knak (Bader, Riedi) 4-1, 26e Ruotsalainen (Oksanen) 4-2, 34e Fora (Knak 4 c 5!) 5-2, 36e Oksanen (Innala / 5 c 4) 5-3, 42e Eronen (Tikka) 5-4, 58e Tikka (Aaltonen / 6 c 4) 5-5.

Tirs aux buts: Oksanen 0-1, Herzog -, Tikka -, Jäger -, Kossila -, Riedi -, Kuokkanen -, Künzle -, Ruotsalainen -, Thürkauf -.

Suisse: Waeber (31e Nyffeler); Fora, Frick; Vouardoux, Müller; Bichsel, Geisser; Aebischer; Herzog, Thürkauf, Zehnder; Künzle, Jäger, Hischier; Miranda, Schmid, Eggenberger; Knak, Bader, Riedi; Meyer. Entraîneur: Fischer.

Finlande: Larmi; Kemiläinen, Riikola; Saarijärvi, Lindbohm; Matinpalo, Niku; Eronen; Pulli; Aaltonen, Kossila, Sallinen; Ruotsalainen, Jääskä, Oksanen; Ojamäki, Leino, Innala; Ikonen, Tikka, Kuokkanen. Entraîneur: Jalonen.

Pénalités: 3 x 2’ contre la Suisse; 3 x 2’ contre la Finlande.

Notes: La Suisse sans Aeschlimann et Delémont (absents). La Finlande sans Rissanen, Savinainen, Mattila, Pelli et Suomela (absents). La Finlande sans gardien de 57’20 à 57’31. Tir sur les montants: 57e Hischier.