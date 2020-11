Accords – La Suisse renforce sa communication militaire avec l’OTAN Un accord a été signé pour consolider la transmission d’informations militaires entre Berne et l’OTAN.

Photo d’illustration. KEYSTONE

La Suisse renforce la collaboration internationale dans le domaine des systèmes de communication et d’information militaires. L’ambassadeur de Suisse en Belgique, Philippe Brandt, a signé un accord avec la Communications and Information Agency (NCI Agency) de l’OTAN.

Les systèmes de communication et d’information sont essentiels à la fonctionnalité et à la disponibilité opérationnelle de l’armée, peut-on lire dans un communiqué de l’Office fédéral de l’armement, armasuisse, jeudi. La compatibilité technique est également importante pour ces systèmes afin de pouvoir coopérer avec les forces armées d’autres États. Par exemple, la participation à des exercices internationaux nécessite des moyens de communication standardisés.

OTAN et pays partenaires: rapprochement

Dans le cadre du «Partenariat pour la paix», la Suisse collabore depuis un certain temps déjà avec l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) et ses Etats partenaires dans ce domaine. L’accent est mis sur des normes techniques communes pour les systèmes de communication afin que la capacité à travailler avec les partenaires dans le domaine militaire puisse être assurée dès la phase de planification et d’acquisition.

La Suisse place désormais sa collaboration avec la NCI Agency sur une nouvelle base juridique. Elle devrait permettre à la Suisse de bénéficier encore plus spécifiquement de l’expertise spécialisée de cette agence et de promouvoir ses propres compétences dans le domaine des technologies de pointe et de la cybernétique.

L’accord permet des études et des analyses conjointes des normes, des technologies et des capacités dans le domaine des technologies modernes de communication. Ce faisant, chaque partie prend en charge la totalité des coûts de ses activités.

Le Conseil fédéral a approuvé l’accord lors de sa séance du 8 mai dernier. Le directeur général de l’armement a autorisé l’ambassadeur de Suisse en Belgique à signer l’accord. Il est entré en vigueur après signature par les deux parties pour une durée de validité de 10 ans.

ATS/NXP