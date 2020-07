Fermeture de l’hôtel Richemond – La Suisse regorge d’hôtels littéraires À Genève, l’hôtel Richemond va fermer. L’écrivaine Colette l’avait évoqué dans un de ses livres: la littérature doit beaucoup à l’hôtellerie. Michel Audetat

Le Richemond va fermer ses portes fin août, à Genève, pour une durée indéterminée. DR

En juin 1947, l’écrivaine Colette écrit dans le livre d’or de l’hôtel Richemond: «Gardez-moi chez vous mon petit balcon ensoleillé couvert d’oiseaux, mon horizon de lac et de verdures […], gardez-moi mes vacances au Richemond.» Colette venait de séjourner trois mois entre les murs de ce palace genevois dont on apprend qu’il fermera ses portes le 31 août et pour une durée indéterminée, en laissant 130 employés sur le carreau.