Hockey sur glace – La Suisse quitte Fribourg sur une nouvelle défaite La sélection de Patrick Fischer n’a pas réussi à sauver l’honneur face à la Finlande (1-4). Comme samedi, elle a manqué de précision dans le dernier geste. Ruben Steiger Fribourg

Les Suisses ont subi la loi des champions du monde. keystone-sda.ch

Troisième rencontre et troisième revers pour la Suisse lors des Swiss Ice Hockey Games. Malgré une bonne première période et un avantage d’une longueur, elle s’est inclinée face à la Finlande (1-4), qui a pu compter sur l’apport de ses joueurs de National League, notamment la ligne Hartikainen-Aaltonen-Granlund.

Contrairement aux deux premières sorties dans ce tournoi de Fribourg, la Suisse a réussi à ouvrir le score. La percée solitaire de Frick (16e) est venue récompenser la bonne première période de la sélection de Fischer. Ce court avantage n’a pas duré longtemps puisque la Finlande a pu égaliser par Granlund dès le retour des vestiaires à la suite d’une erreur de Descloux.

La Finlande déroule

Ce coup du sort n’a pas déstabilisé la Suisse qui a continué à se montrer dangereuse, mais comme face à la République tchèque samedi soir, elle a cruellement manqué de tranchant à la finition et d’opportunisme. Tout l’inverse de la Finlande qui a pu doubler la mise par Hartikainen (27e) après une belle triangulation, probablement entachée d’un hors-jeu lors de l’entrée de zone. Le tournant du match a eu lieu à la 34e lorsque la Suisse pensait avoir égalisé par Fora, un but annulé car un attaquant se trouvait dans le demi-cercle du gardien.

Les champions du monde et olympiques en titre ont ensuite déroulé en inscrivant le troisième par Ruotsalainen (40e) et le quatrième par Granlund (41e). Si la Suisse a réalisé de bonnes choses par séquence lors de ces Swiss Ice Hockey Games, on retiendra surtout qu’elle quitte Fribourg avec trois revers et beaucoup d’interrogations sur son animation offensive. Prochain rendez-vous international en février



Suisse - Finlande 1-4 (1-0 0-3 0-1) BCF Arena, 4489 spectateurs. Arbitres: MM. Kika (CZE), Prazak (CZE), Obwegeser, Fuchs. Buts: 16e Frick (Praplan) 1-0, 21e Granlund (Aaltonen) 1-1, 27e Hartikainen (Aaltonen, Granlund) 1-2, 40e Ruotsalainen (Kuokkanen, Honka) 1-3, 41e Niku (Granlund, Hartikainen) 1-4. Suisse: Descloux; Loeffel, Kukan; Fora, Frick; Egli, Alatalo; Le Coultre; Moy, Corvi, Herzog; Praplan, Haas, Mottet; Riat, Fuchs, Miranda; Bertschy, Thürkauf, Scherwey; Riedi. Entraîneur: Fischer. Finlande: Larmi; Lepisto, Niku; Niemela, Ohtamaa; Eronen, Koivisto; Honka, Sund; Hartikainen, Aaltonen, Granlund; Ikonen, Kemppainen, Kuokkanen; Ruotsalainen, Tyrvainen, Rajala; Repo, Tikka, Suomi. Entraîneur: Jalonen. Pénalités: 3 x 2’ contre la Suisse; 3 x 2’ contre la Finlande. Notes: La Suisse sans Waeber, Marti, Andrighetto ni Rod (surnuméraires).

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

