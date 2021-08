Beach soccer – La Suisse poursuit sur sa lancée Pour son dernier match de poules du Mondial en Russie, les Suisses ont battu le Salvador 8-7. Ils disputeront les quarts de finale ce jeudi. Sport-Center

Dejan Stankovic (au centre) a inscrit un quadruplé contre le Salvador. Twitter / @fatma_samoura

Trois matches, trois victoires. L’équipe d’Angelo Schirinzi a fait carton plein dans le groupe C de la Coupe du monde de beach soccer en Russie. Après l’exploit contre le Brésil (5-5, 4-3 tab) et le succès convaincant contre la Biélorussie (7-3), la Suisse a battu le Salvador 8-7 au bout du suspense ce mardi. La victoire a été longue à se dessiner. Après une deuxième période catastrophique durant laquelle les Suisses ont encaissé cinq buts, ils sont revenus de nulle part en fin de rencontre, faisant passer le score de 4-7 à 8-7 dans les cinq dernières minutes. Auteur d’un quadruplé, Dejan Stankovic a inscrit le but vainqueur d’une reprise de volée acrobatique à 47 secondes de la fin du match.

Première de son groupe

Au classement, l’équipe de Suisse (7pts) est assurée de terminer au premier rang de son groupe, devant le Brésil ou la Biélorussie, qui s’affrontent en soirée. En quarts de finale, les Suisses affronteront le Portugal ou l’Uruguay le jeudi 26 août. Pour rappel, la Suisse n’aurait pas dû prendre part au Mondial en Russie. Non qualifiée, elle a été repêchée après le désistement de l’Ukraine.

