Climat – La Suisse plus chaude que jamais ces douze derniers mois Les températures mensuelles sont supérieures à la norme depuis une année entière. L’écart a été en moyenne de +2,1 degrés depuis juin 2019. Et ce n’est sans doute pas fini. Flavienne Wahli Di Matteo

Les relevés de MétéoSuisse partout dans le pays montrent une séquence ininterrompue d’écarts positifs aux températures de référence. KEYSTONE

Vous vous souvenez de mai 2019 qui nous avait trempés et glacés jusqu’aux os? Eh bien ce fut le dernier épisode plus frais que la norme de ces douze derniers mois. MétéoSuisse en fait le constat sur son site, présentant une série de données particulièrement frappante: en moyenne il a fait plus chaud de 2,1 degrés dans toute la Suisse depuis juin 2019. Décorticage en six points avec Lionel Peyraud, météorologue prévisionniste chez MétéoSuisse.