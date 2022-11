Mondiaux d’unihockey – La Suisse peut rêver du titre suprême Trois ans après Neuchâtel, où les Suissesses avaient remporté l’argent du tournoi féminin, Zurich et Winterthour accueillent le Championnat du monde masculin. Pierre-Alain Schlosser

Les planètes semblent alignées pour que l’équipe de David Jansson crée la surprise (archives). KEYSTONE/FABIAN TREES

Et si la Suisse remportait pour la première fois le titre mondial d’unihockey? Toutes les planètes semblent alignées pour que la troupe du sélectionneur David Jansson crée la surprise. Dès samedi et jusqu’au 13 novembre, le Championnat du monde fait halte dans la toute nouvelle Swiss Life Arena, repaire des ZSC Lions, et dans l’AXA Arena de Winterthour, où évoluent Pfadi (handball) et Rychenberg (unihockey).