Football – La Suisse peut aller s'entraîner à Sheffield La sélection helvétique a reçu le feu vert de l'UEFA et des autorités locales. Elle pourra participer au traditionnel entraînement de veille de match, mardi après-midi. Les Suissesses affronteront la Suède, mercredi, pour leur 2e match de l'Euro 2022. Robin Carrel Sheffield

Les Suissesses devraient pouvoir affronter les Suédoises, mercredi. Quant à savoir dans quel état de forme elles seront… Getty Images

Le suspense a duré un peu plus long que prévu, mais tout semble rentrer dans l'ordre pour l'équipe de Nils Nielsen. Les Suissesses vont bien pouvoir s'entraîner et donner l'habituelle conférence de presse d'avant-match, ce mardi à 17 heures, dans les entrailles de Bramall Lane, à Sheffield.

Après l’«hécatombe» de la veille - huit joueuses et onze membres du staff souffrants et confinés dans leur chambre d'hôtel - une seule nouvelle joueuse a été touchée par les symptômes gastro-intestinaux, dans la nuit de lundi à mardi. «Les joueuses et les membres du staff qui étaient malades depuis dimanche, sont en voie de guérison», a communiqué l'ASF, en matinée.

Les Suissesses vont donc pouvoir se déplacer de la banlieue de Leeds, où elles ont leur camp de base, à Sheffield, où elles joueront mercredi, à 18 heures, face à la Suède. L'UEFA et les autorités locales ont donné leur feu vert. Mais dans quel état physique seront-elles pour ce match, face aux vice-championnes olympiques? Poser la question, c'est y répondre...



