Sondage Tamedia – La Suisse peu touchée par la honte de prendre l’avion Malgré la crise climatique, 60% des Suisses ne ressentent aucune honte à prendre l’avion. Et ce taux est encore plus élevé chez les jeunes. Olaf König Dominik Balmer

Une majorité vole sans honte, alors que l’avion est de loin le moyen de transport le plus polluant. En Suisse, le secteur de l’aviation représentait presque 6 millions de tonnes d’équivalent CO₂ en 2019. Et ce chiffre devrait être multiplié par 3 pour refléter l’impact réel sur le climat, selon l’Académie des sciences naturelles. Photo: Samuel Schalch / Tamedia

Avez-vous déjà entendu parler de la flygksam, ce terme suédois qui désigne le sentiment de honte de prendre l’avion à cause de son impact climatique? Apparu dès 2018, ce phénomène encourage les gens à prendre conscience de l’empreinte carbone du transport aérien, et à changer leurs habitudes de voyage.

Au terme de la votation du 18 juin, Tamedia a réalisé un sondage sur les voyages en avion auprès des citoyennes et citoyens ayant le droit de vote. Alors qu’une majorité vient d’approuver la loi sur le climat, la moitié des personnes interrogées déclarent vouloir prendre l’avion cet été pour aller à l’étranger. Et la plupart le feront sans vergogne.

Pensez-vous que les personnes qui partent en vacances en avion devraient avoir mauvaise conscience?

Presque 60% des 13’660 personnes interrogées estiment qu’on peut prendre l’avion pour partir en vacances sans avoir mauvaise conscience. Cette appréciation varie cependant considérablement selon le sexe. Ainsi, les hommes ont moins honte (36%) que les femmes (43%), qui ont généralement une sensibilité et des attitudes écologiques plus fortes selon diverses études en psychologie environnementale. En revanche, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à prévoir de voyager en avion.

L’orientation politique met en lumière de grandes disparités dans les résultats. Comme on pouvait le prédire, une personne se situant à droite de l’échiquier politique éprouve moins de mauvaise conscience à voler qu’un individu de gauche: seuls un UDC et un PLR sur cinq estiment qu’il faudrait avoir honte, et un sur trois pour Le Centre (33%). Une majorité des personnes sympathisantes du PS (53%), des Vert’libéraux (57%) et des Verts (71%) éprouve de la honte face à cette thématique.

Mais dans les faits, prend-on vraiment moins souvent l’avion selon sa couleur politique? Oui, même si les différences sont moins marquées. Ainsi, 59% des sympathisantes et des sympathisants du PLR prévoient de prendre l’avion cet été, et 55% pour celles et ceux de l’UDC. Ce pourcentage diminue avec Le Centre (47%) et les Vert’libéraux (46%). Enfin, les personnes sympathisantes du PS (42%) et des Verts (36%) seront celles qui voleront le moins. Il y a donc un effet notable de l’idéologie politique, avec plus de 20 points d’écart entre les personnes proches du PLR et celles qui s’identifient aux Verts.

Le sondage révèle aussi quelques surprises qui viennent tordre le cou à certaines idées reçues. Par exemple, la honte de prendre l’avion est pratiquement la même que l’on habite en ville ou à la campagne. Le cliché des citadins qui seraient plus sensibles à l’environnement ne se vérifie donc pas pour l’avion.

La plus grande surprise concerne les générations. Les plus jeunes sont les moins enclins à penser qu’il est honteux de voler, alors que ce sentiment croît avec l’âge. En effet, les plus de 64 ans sont les plus enclins à penser que c’est honteux (54%), et ce sont ceux qui voleront le moins. À l’autre extrémité, deux tiers des 18-34 ans n’éprouvent pas de honte, et ce sont aussi ceux qui voleront le plus cet été (59%).

Cela va à l’encontre de nombreuses études qui montrent que les plus jeunes ont en moyenne des attitudes plus durables et une plus grande conscience écologique, note Oriane Sarrasin, spécialiste de psychologie environnementale à l’Université de Lausanne. Selon elle, une explication possible pourrait être la haute valeur accordée par cette classe d’âge à la découverte, à la nouveauté et aux voyages, qui l’emporterait sur un renoncement à l’avion pour des considérations écologiques. Cathérine Hartmann, psychologue de l’environnement à l’Université des sciences appliquées de Zurich, suppose pour sa part un effet de compensation à la suite de la pandémie, qui avait particulièrement limité les jeunes, qui trouvent maintenant l’occasion de se rattraper.

Le sondage Afficher plus 13'660 personnes de toute la Suisse ont participé du 15 au 18 juin 2023 au sondage de suivi des votations populaires fédérales du 18 juin 2023. Le sondage de Tamedia et "20 Minutes" a été réalisé en collaboration avec l'institut de recherche LeeWas. LeeWas a modélisé les données du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques. Les résultats sont représentatifs de la population électorale suisse. Pour ce sondage, la marge d'erreur est de +/-1,6 point de pourcentage pour les estimations basées sur l'ensemble de l'échantillon.

La honte change-t-elle nos comportements?

Les normes sociales seraient un des plus puissants facteurs de changement, et on aurait tendance à se conformer à ce que font les personnes qui nous entourent ou auxquelles on s’identifie, explique Oriane Sarrasin. La peur et la culpabilité orienteraient aussi nos choix. Une étude de synthèse montre que se sentir coupable est un moteur pour adopter des comportements écologiques.

Et l’impact sera plus fort pour des personnes qui ont une conscience écologique développée, et aura tendance à être moins efficace pour des personnes qui s’en fichent. «On a tendance à croire que faire culpabiliser les gens, ou leur faire peur, ça va créer un backlash (un retour de bâton). Mais scientifiquement, ce n’est pas ce qui est observé, lorsque des pistes d’action sont données», précise Oriane Sarrasin. «Il faut quand même avoir de la crainte pour le futur ou se sentir coupable pour agir» résume-t-elle.

Un autre aspect important serait notre tendance à surestimer nos petits gestes écologiques du quotidien, et à sous-estimer nos actions dommageables pour l’environnement. Et c’est particulièrement vrai pour les émissions de carbone, qui ne sont pas directement visibles. «Or on peut faire des petits gestes au quotidien, mais dès qu’on prend l’avion, on ruine notre empreinte carbone», ajoute Oriane Sarrasin.

Le trafic voyageurs retrouvera bientôt sa croissance prépandémie

De son côté, l’aviation reprend des couleurs après la pandémie. La crise avait stoppé net une croissance ininterrompue depuis 2009, et qui avait culminé en 2019, avec presque 4,5 milliards de passagers et passagères transportés dans le monde, soit un doublement en 10 ans.

Au niveau européen, le Conseil international des aéroports prévoit un trafic passagers en 2023 inférieur de 9% par rapport à 2019 en Europe. Le niveau prépandémie devrait être atteint à partir de 2025, et la croissance devrait déjà atteindre en 2027 9% de passagers supplémentaires par rapport à 2019.

Par rapport à 2019, le trafic de passagers en 2022 était inférieur de 20% à Genève et à Bâle, et de 30% à Zurich. Le début de l’année 2023 s’annonce meilleur, et l’Aéroport de Genève prévoit cet été une affluence massive de 3 millions de passagers entre juillet et août.

Cette tendance à la hausse semble se confirmer, alors que les prix des avions sont élevés; d’un tiers supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie. Les chercheurs en tourisme ne s’en étonnent pas. Selon Monika Bandi Tanner, directrice du centre de recherche sur le tourisme à l’Université de Berne, les prix ne permettent pas à eux seuls de contrôler la demande dans le tourisme, car les préférences, le prestige et le besoin d’éloignement s’y ajoutent.

