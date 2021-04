Classement mondial de la liberté de la presse – La Suisse perd deux places, mais reste parmi les bons élèves Le bond qualitatif effectué par la Nouvelle Zélande et le Portugal en matière de protection des médias a contraint la Suisse à se retrouver à la 10e position du classement 2021 de Reporters sans frontières.

Le classement ne reflète pas la brusque et récente montée des agressions verbales et parfois physiques contre des journalistes et des médias en Suisse. KEYSTONE

Le score réalisé par la Suisse dans le classement mondial de la liberté de la presse 2021 publié mardi par Reporters sans frontières reste stable. La Suisse perd néanmoins deux places et se trouve désormais en 10e position, derrière la Nouvelle Zélande et le Portugal, en raison de la légère progression de ces pays.

La Suisse continue donc à faire partie de la zone «blanche» du classement mondial, regroupant les pays où la liberté d’informer est la mieux protégée en comparaison internationale. Ce bon résultat pourrait toutefois être remis en question à l’avenir, estime Reporters sans frontières Suisse.

Selon l’organisation, le classement ne reflète pas la brusque et récente montée des agressions verbales et parfois physiques contre des journalistes et des médias en Suisse.

Montée de l’hostilité

La section suisse de RSF se dit extrêmement préoccupée par cette hostilité toujours plus marquée à l’égard des médias, à laquelle la Suisse n’échappe plus et qui s’est fortement accrue au cours de la crise sanitaire, spécialement ces dernières semaines.

Les agressions verbales, insultes, grossièretés, menaces et même violences physiques se multiplient contre des journalistes. Lors de manifestations organisées par les opposants aux mesures sanitaires, les représentants des médias ont été à ce point conspués qu’ils ont pu craindre pour leur intégrité physique.

Selon RSF Suisse, le mois dernier à Liestal (BL), l’un d’eux a reçu un coup de poing en plein visage. À Altorf (UR), c’est un jet de pierre qui a visé un journaliste. Dans un tout autre contexte, des déprédations ont été commises sur des véhicules du quotidien fribourgeois La Liberté à Bulle.

Disparition de titres

Partout dans le monde, RSF s’engage pour que les professionnels de l’information puissent travailler librement et en sécurité. «Nous déplorons que cette sécurité soit désormais menacée en Suisse aussi.

Les discours de haine tenus contre les médias offrent un terreau favorable à ces agressions. RSF Suisse attend de toutes et tous qu’ils respectent la mission des journalistes», déclare dans le communiqué Denis Masmejan, secrétaire général de RSF Suisse.

La pandémie a également accru la fragilité économique des médias et renforcé le mouvement de concentration et de disparition de titres, relève RSF Suisse, qui espère que le Parlement fédéral terminera rapidement l’examen du dossier de l’aide aux médias.

ATS

