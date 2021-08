Étude – La Suisse parmi les pays les moins touchés par l’hypertension L’OMS a publié mercredi une étude sur les personnes souffrant d’hypertension dans le monde. Près de la moitié d’entre elles ignorent leur pathologie.

L’hypertension est moins présente en Suisse que dans la plupart des pays (archives). KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La Suisse fait partie des pays les moins affectés par l’hypertension. Dans le monde, le nombre d’adultes de 30 à 79 ans atteints par ce problème a doublé depuis 1990. Désormais, 1,28 milliard de personnes en souffrent, selon une étude de l’OMS publiée mercredi.

Près de la moitié d’entre elles ignoraient leur pathologie, en raison des décalages importants dans les diagnostics entre pays, relève cette première évaluation mondiale de la prévalence de l’hypertension. Parmi les premières causes de maladie et de décès, celle-ci augmente largement la menace de problèmes cardio-vasculaires.

Or, elle peut être identifiée facilement par la pression sanguine et souvent être soignée avec des médicaments à bas coût. L’étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publiée par la revue britannique «The Lancet» a été établie sur les données de plus de 100 millions de patients dans près de 185 pays rassemblant 99% de la population mondiale.

Si le taux d’hypertension mondial a peu changé en un peu plus de 30 ans, le problème s’est propagé dans les États pauvres et à revenus intermédiaires. Il diminue en revanche dans les pays riches. Et la Suisse est même parmi les pays les moins affectés, aux côtés du Canada et du Pérou, selon des données de 2019.

En revanche, plus d’un milliard de personnes atteintes d’hypertension se trouvent dans des pays moins aisés. L’augmentation totale du nombre de cas est liée à celle de la population et au vieillissement de celle-ci.

Moins de soins en Afrique et en Asie

Autre problème, plus de 700 millions de personnes atteintes au total ne reçoivent pas les soins dont elles ont besoin. «Il faut réduire» ce problème, a dit à la presse la directrice des maladies non transmissibles à l’OMS. Les patients au Canada, en Islande et en Corée du Sud sont les mieux suivis, environ trois fois plus que ceux en Afrique subsaharienne, en Asie ou dans les États insulaires du Pacifique.

Également publiées mercredi, de nouvelles directives de l’OMS lancent plusieurs recommandations aux États sur l’hypertension. Elles portent sur le niveau de pression sanguine requis pour démarrer une prise en charge, sur les médicaments à utiliser et la régularité des contrôles à mener.

«Elles sont importantes» pour accélérer les soins, affirme aussi la directrice des maladies non transmissibles de l’organisation. Elle demande également d’améliorer l’accès aux médicaments.

ATS

